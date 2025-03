Queda deserta la subhasta d’una finca de Redessa situada al polígon del CIM del Camp

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La subhasta pública d’una finca situada al polígon del CIM del Camp queda deserta. Aquesta parcel·la, de 7.300 metres quadrats i que limita amb la T-11, és propietat de l’empresa municipal Redessa i va sortir a concurs per un preu d’1.433.635,01 euros. Malgrat no rebre cap oferta en el termini habilitat, fonts de Redessa afirmen a Diari Més que la intenció és revisar l’expedient per tornar a treure el solar a la venda. Tot i que no se sap quan serà, s’espera que pugui ser enguany.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, va explicar en el seu moment que «els recursos obtinguts a partir de la subhasta es destinaran a actuacions de millora de la sostenibilitat, el confort i l’estalvi energètic dels habitatges de protecció oficial gestionats per Redessa o a actuacions per al confort dels usuaris dels centres d’empreses de la ciutat». Els usos permesos a la finca són els destinats a oficines i serveis, restauració, hotels, recreatius, centres de convencions i comerç, entre altres.