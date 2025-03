L’Ajuntament implementarà una prova pilot de recollida de brossa porta a porta al barri Montserrat

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus va dur a terme ahir la primera sessió informativa amb els veïns del barri Montserrat per donar indicacions sobre la implementació d’una prova pilot de recollida d’escombraries porta a porta que començarà el 7 d’abril.

Aquesta va tenir lloc durant el matí i, en la primera ronda, una cinquantena de veïns es van acostar al Centre Social del barri Montserrat. Durant la xerrada es va explicar als assistents els motius d’implementar el sistema i com funcionaria. Amb aquesta acció, es retiraran els contenidors del carrer de totes les fraccions menys el vidre, que continuarà funcionant com fins ara.

La recollida serà de dilluns a dissabte i els veïns hauran de deixar el cubell que l’Ajuntament els ha facilitat davant de la porta del domicili. Segons un calendari, depenent del dia de la setmana hauran de dipositar una fracció o una altra i els treballadors de la recollida d’escombraries passaran a recollir la brossa a les 21 hores.

Concretament, l’orgànica es recollirà dilluns, dimecres i divendres, els envasos dimarts, dijous i dissabtes, la resta els dilluns, el paper i cartó els divendres i el tèxtil sanitari, és a dir, bolquers, els dimarts, dimecres, dijous i dissabtes. Per un altre costat, es mantindran contenidors d’emergència al carrer Flix.

Escepticisme inicial

Com bé se sap, a l’ésser humà no li agraden els canvis. Alguns assistents van mostrar el seu escepticisme davant del nou sistema i van dirigir diverses preguntes com «què faig si em roben el cubell» o «i si s’acumula massa brossa d’una fracció a casa?».

«En cas de robatori heu de trucar a la Guàrdia Urbana per denunciar-ho. I si un dia heu menjat moltes sardines i fa pudor, us podeu dirigir als contenidors d’emergència, però la idea és que siguin només per emergències», va respondre l’encarregada de fer la xerrada.

El president de l’Associació de Veïns del barri Montserrat, Domingo Martínez, va subratllar el fet que «és una prova pilot». «La pregunta del milió és si funcionarà. Veurem com va, potser va bé i es queda i, si no, entenc que ho canviaran», va comentar.

Posteriorment a les explicacions pertinents, els tècnics de l’Ajuntament van començar a repartir els cubells i altres materials als assistents. Aquells veïns que no van poder assistir a la xerrada es poden dirigir avui divendres 21 de març a les sessions informatives que hi haurà a partir de les 18.30 hores o demà a partir de les 11 hores al centre social.

La recollida selectiva, pobre

El motiu pel qual s’impulsa aquesta prova pilot, de la mateixa manera que la implementació de contenidors intel·ligents en quatre urbanitzacions de la ciutat fa gairebé un any, és per intentar complir amb l’objectiu de tenir un 55% de recollida selectiva aquest 2025, tal com exigeix la Unió Europea.

L’any 2023 Reus es va situar en el 40,24% pel que fa a recollida selectiva, per tant, molt lluny de l’objectiu. A més, de cara al 2030 l’objectiu és que s’assoleixi un 60% pel que fa als nivells de recollida selectiva al municipi. Durant la xerrada, van destacar que aquest sistema normalment ajuda a la millora dels nivells de recollida selectiva, tal com s’ha demostrat en municipis de la comarca com Botarell que han arribat al 80%.