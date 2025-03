El Sindicat d'Habitatge de Reus recaptarà fons per pagar les multes arran d’un desnonament

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Habitatge de Reus (SHR) va presentar dimarts el grup de suport Santa Anna Absolució, que pretén fer costat a les persones «represaliades» i recaptar fons per «fer front a les despeses» per les causes obertes arran de l’execució d’un desnonament al carrer de Santa Anna el passat desembre, que va acabar amb el pis buit, dos detinguts, una ordre d’expulsió i una vintena d’identificats.

Una de les primeres accions preparades és l’assistència a les setenes Jornades de Reus Refugi sobre Migracions i Drets Humanes, on participarà en la taula rodona Migració i accés a l’habitatge i en un acte polític. Els esdeveniments centrals tindran lloc dissabte 22 de març. Els diners recaptats del dinar solidari aniran a fer front als costos. El sindicat calcula que, per ara, les multes ascendirien cap als 4.000 euros.

Per denunciar la «repressió» patida aquell dia, membres de l’SHR van «decorar» amb adhesius desenes de Ganxetes amb el missatge «sostre, papers, solidaritat» i van penjar una pancarta a una de les entrades de la ciutat per demanar l’absolució de les persones encausades.

Una d’aquestes, Sergi, militant d’Organització Juvenil Socialista, va denunciar que les multes i detencions «no són casos aïllats, és el modus operandi de l’estat capitalista» i que «la repressió és una eina política que busca debilitar-nos, difondre la por, aïllar-nos, posar pals a la roda a qualsevol forma de política dissident».

En el seu cas, està acusat de desobediència i resistència a l’autoritat i obstrucció a la justícia. Calcula que les sancions podrien ascendir a imports entre els 3.000 i els 4.000 euros. «Això no ens ha de fer defallir, al contrari», va esperonar. Els dos detinguts estan citats per declarar als Jutjats de Reus el dimecres 26 de març, a les 11 hores.

D’altra banda, Roger, membre de l’SHR, va assenyalar que el grup ha sol·licitat reunir-se amb l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, per parlar de les sancions. En el manifest llegit, el sindicat critica que el fet que l’habitatge «sigui una mercaderia» fa «que prevalgui la propietat privada d’un pis per a lucrar-se’n per damunt de la seva funció: construir una llar» i ha convertit les cases en «actius financers més que rendibles».