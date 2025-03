El Mercat Central de Reus acull la sessió fotogràfica de la Ganxet Pintxo

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Mercat Central de Reus ha acollit aquest dijous la tradicional sessió fotogràfica de la Ganxet Pintxo, que enguany arriba a la seva 24a edició i se celebrarà del 8 al 25 de maig. Els 33 establiments participants d'aquesta edició han presentat les seves creacions davant de la xef i assessora gastronòmica, Eva Hausmann, qui ha estat l'encarregada de proporcionar els darrers consells i recomanacions a les tapes d’aquesta edició.

Aquest 2025 la Ganxet Pintxo tindrà una sola edició de la ruta de tapes de referència al territori, que, igual que la darrera edició, s'allargarà una setmana més.

A més, com en l'última edició, s'ha fet un fort èmfasi en la promoció de productes locals i de proximitat de qualitat. Els establiments participants continuen apostant per la sostenibilitat i la qualitat, utilitzant ingredients frescos i autèntics de la regió, una característica que ha estat molt ben valorada per la comunitat local i pels visitants.

El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Besora, ha subratllat la importància de la ruta de tapes per al sector gastronòmic de la ciutat. «La Ganxet Pintxo és una oportunitat única per a tots els establiments de mostrar les seves millors creacions i per a Reus de posicionar-se com un referent gastronòmic de la zona».

Per la seva banda, la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó, ha explicat que «la Ganxet Pintxo és una important oferta de restauració i és també una oferta en format lúdic i participatiu, que la converteix en una autèntica experiència de ciutat i de reclam per a tots els públics, ja siguin de Reus o de fora; una oferta d'oci que és reconeguda i apreciada, la qual cosa celebrem».

La Ganxet Pintxo és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el Patrocini d'Estrella Damm i el suport de l'Ajuntament de Reus.