FuneCamp farà una passa endavant més en el ple de l’Ajuntament de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Cada vegada queda menys perquè FuneCamp comenci a operar al territori. El ple de l’Ajuntament de Reus autoritzarà demà l’operació d’escissió de la unitat operativa Serveis Funeraris Reus i Baix Camp respecte de Reus Serveis Municipals SA, el paraigua de què depenia fins ara.

Es tracta d’una passa endavant que permet acostar-se encara més a l’entrada en funcionament de la funerària supramunicipal, atès que el tràmit és necessari per tal de poder transferir els «recursos humans i tècnics a FuneCamp», tal com es va detallar el gener. «Ja ens apropem a les darreres (passes) per a la definitiva posada en marxa de FuneCamp», expliquen fonts municipals a Diari Més.

La funerària supramunicipal prestarà servei a Reus, Vila-seca, Salou i Constantí en els seus inicis, però podria ampliar el seu radi d’actuació en un futur. L’alcalde de Salou, Pere Granados, va detallar en el ple del passat febrer que ja hi ha tres localitats que han mostrat interès a formar part de la societat.

Amb la iniciativa, tal com es va detallar l’estiu del 2024, es busca reduir en un 30% el preu del servei que ofereixen les empreses privades del sector que, de fet, no veuen amb bons ulls la constitució de FuneCamp —algunes han presentat recursos contenciosos administratius contraris a l’aprovació definitiva del projecte i han demanat mesures cautelars per aturar l’entrada en funcionament—. Es comptarà amb una quinzena de sales de vetlla i una cinquantena de treballadors.