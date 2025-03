Comencen les obres de la futura Escola dels Oficis al Vapor Vell de Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha començat aquesta setmana les obres de rehabilitació de l’edifici del Vapor Vell per convertir-lo en la futura Escola dels Oficis de la ciutat. Es tracta d'un projecte estratègic del Govern de la ciutat per enfortir la formació i qualificació professional i donar resposta a les necessitats de mà d’obra qualificada per part del teixit econòmic i productiu.

L’actuació es desenvoluparà en tres fases. La primera, que ja està en marxa, consisteix en la consolidació de l’edifici per garantir-ne l’estabilitat i evitar-ne el deteriorament. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Rècop Restauraciones Arquitectónicas per un import de 438.501 euros (IVA inclòs) i tenen un termini d’execució de sis mesos. Aquesta fase inclou la impermeabilització i reforç estructural de l’edifici, preservant el seu valor patrimonial.

La segona fase abordarà la reforma interior per implantar-hi l’activitat formativa, amb la creació a la primera planta de l’edifici de dues aules homologades per a certificats professionals —un taller de cuina de 135 m² i un taller industrial de 150 m²—, una aula polivalent, una aula d’informàtica i espais auxiliars. La resta de superfície de la planta baixa es reserva per a futurs projectes que encara s’estan definint. Entre les dues plantes sumen un total de 860 m² útils.

Finalment, la tercera fase dotarà l’edifici de tot l’equipament necessari per a les seves funcions.

Òscar Subirats, regidor d'Empresa, Formació i Ocupació, afirma que «fem un pas important cap a la creació de la futura Escola dels Oficis de Reus, un projecte estratègic que ens ajudarà a enfortir la formació i qualificació professional i a donar resposta a les necessitats de mà d’obra qualificada del nostre teixit econòmic i productiu».