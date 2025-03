El Sindicat d’Habitatge de Reus atura un nou desnonament al bloc Baluard

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Sindicat d’Habitatge de Reus ha aturat un altre desnonament d’una veïna previst pel dilluns 24 de març al bloc Baluard, situat al carrer Barreres, 36 de Reus. El Sindicat havia convocat de nou per aturar-lo. «El SHR no deixem enrere ningú que vol defensar casa seva: com a espai d’autoorganització de la classe treballadora, som el baluard en defensa dels nostres drets», argumentava un portaveu del Sindicat.

Aquest dimarts des de l'entitat han rebut la notícia de l’aturada del desnonament des de Jutjats d'una dona que fa més de 2 anys que viu al bloc. El Sindicat ha argumentat que «aquest bloc ja estaria buit i sense vida si no fos per la fermesa i la lluita de les veïnes i del Sindicat».

No és el primer cop que el SHR atura un desnonament a porta al bloc Baluard. El primer cop va ser el passat 28 de febrer. Aleshores, tot i les intimidacions de la propietat, més de cinquanta persones es van concentrar per evitar que una família de cinc persones, incloent-hi tres menors, perdessin casa seva. «Va ser un exercici de lluita i dignitat», ha reblat el portaveu. Malgrat això, la violència i el neguit que impliquen l’amenaça de desnonament ha dut aquesta família a abandonar el pis abans de la nova data, prevista per a aquest 20 de març.