El Rock the Stage tornarà al Pavelló Olímpic amb més de 1.100 participants

El Pavelló Olímpic rebrà més de 1.100 participants en la setena edició del Rock the Stage, el campionat de hip-hop i danses urbanes organitzat pel Consell Esportiu del Baix Camp i l’Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis. El certamen, que tindrà lloc els dies 26 i 27 d’abril, s’ha hagut d’ampliar un dia més de l’habitual per l’èxit d’inscripcions.

La directora d’Artis, Pilar Sanz, va recordar que es tracta d’un torneig de coreografies que comptarà amb un jurat professional que avaluarà de la forma «més objectiva possible». En aquesta ocasió, el conformaran Marcio Ratinho, especialitzat en hip-hop; Izaskun Ortega, referent del locking; i Joan Broch, que fusiona diversos estils i ha ballat al costat de personalitats com Mahmood, Lola Índigo, Rosalía o Nathy Peluso. Tots ells, a més, impartiran tallers dirigits a qui vulgui millorar la seva tècnica.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, va valorar que esdeveniments com el Rock the Stage són «importants» per «situar esports com aquests a la palestra» i «posar Reus en boca de tothom». «Situem Reus al mapa esportiu i al món del hip-hop i les danses urbanes», va assenyalar, tot remarcant que, a banda de la part competitiva, es tracta que «la gent que ve a gaudir de l’espectacle conegui la ciutat i faci una despesa», de forma que la repercussió acaba sent «a tots els nivells». «Encoratgem a continuar treballant per la dansa perquè és cultura, és esport i fa ciutat», va expressar Patrícia Tarradellas, presidenta del Círcol, l’espai on es va dur a terme la presentació.

L’edil Enrique Martín va afegir que el certamen tindrà un vessant solidari «necessari» i que donarà visibilitat a entitats «que ho necessiten»: els diners de les entrades es destinaran íntegrament a les associacions ACNefi, que busca millorar la qualitat de vida dels afectats per les neurofibromatosis; ENACH, centrada en malalties neurodegeneratives ultrarares; i Antian, creada per donar suport a la investigació per a la teràpia gènica de la mutació del gen ADSL. «L’esport no només tracta de competir i de divertir-nos, sinó que pot ser una eina social transformadora», va concloure el regidor de Salut i Esports de Reus. L’any passat es van recaptar 9.828 euros.