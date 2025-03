Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres d’adequació d’un solar al carrer d’Astorga per destinar-lo a 21 noves parcel·les d’horts urbans. Els nous horts complementaran l’oferta actual de 25 parcel·les als barris de Sol i Vista i Immaculada, i a les 10 del barri Gaudí. L’actuació s’emmarca en el projecte RENATUReus.

El projecte RENATUReus, de renaturalització i resiliència de la ciutat, compta al suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

El projecte d’horts urbans defineix un espai comunitari de cultiu ecològic, sense l’ús de productes químics ni pesticides, amb el mínim consum d’aigua i una sembra sense llavors modificades genèticament. El projecte es basa en el sistema de plantació en crestall, que amb el mínim manteniment aporta la màxima productivitat de la terra.

El projecte d’horts urbans de la carrer Astorga busca també beneficis comunitaris. Per aquest motiu s’ha dissenyat un espai de descans i de trobada. Disposarà d’un espai d’ombra, vegetació, lavabo adaptat.

El contracte per a l’adequació del solar surt amb un pressupost de licitació de 120.937,13 euros.

El passat dia 13 de març va tenir lloc una trobada informativa al Centre Cívic Migjorn, organitzada per la regidoria de Relacions Ciutadanes, per presentar el projecte dels nous horts del carrer Astorga. Hi van assistir unes 25 persones, d’entitats dels barris Montserrart, Parcel·les Cases, Fortuny, de la Comunalitat Sud i del Districte 5è.