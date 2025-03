Junts per Reus reclama més inversions en matèria esportiva

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts per Reus defensarà al ple de divendres una moció per exigir al govern municipal més inversió i una planificació estratègica «clara» en matèria esportiva, tot denunciant «el deteriorament de les instal·lacions esportives de la ciutat i la falta de suport als clubs i entitats, així com la manca de polítiques de promoció de l’activitat física».

El regidor Pep Cuerba considera que «Reus ha estat històricament una ciutat capdavantera en l’esport, però en els darrers dos anys el govern municipal de PSC, ERC i Ara ha deixat de prioritzar aquesta àrea». «Les instal·lacions estan cada cop més degradades, els clubs reben menys suport i hi ha mancances greus en planificació: no podem permetre que Reus perdi el seu lideratge esportiu», afegeix.

El grup reclama que s’acabi i s’aprovi el Mapa d’Instal·lacions Esportives del Municipi en un termini de tres mesos, amb un calendari detallat d’inversions prioritàries, entre les quals s’haurien d’incloure el pavelló del Molinet, un camp de rugbi i futbol americà al camí del Roquís, la substitució de la gespa artificial dels camps de futbol i el polilleuger de l’Escola Marià Fortuny, entre altres. A més, insta a incrementar les subvencions, reduir la burocràcia en la seva tramitació i reactivar els òrgans participatius en aquest àmbit.