El Govern estudia com millorar l’encaix del pàrquing de camions amb la planificació urbanística

La concessió amb l’empresa que gestiona el pàrquing de camions enclavat entre l’avinguda de Sant Bernat Calvó i el carrer del Pintor Fuster de Reus expira l’any 2027. La proximitat de la data ha tornat a posar sobre la taula la possibilitat de traslladar l’aparcament lluny de la trama urbana, una reclamació que es remunta a anys enrere i que ha estat defensada per la classe política —tant des del govern municipal com des de l’oposició, i per part de diferents partits—.

Amb tot, per ara, no s’ha descartat l’opció que continuï utilitzant-se com en l’actualitat un temps més. La Generalitat de Catalunya, propietària dels terrenys, «està treballant amb l’Ajuntament de Reus per analitzar possibles alternatives que permetin conservar la funcionalitat d’aquesta infraestructura —com a àrea d’estacionament de vehicles pesants— i, alhora, facilitar el seu encaix en la planificació i l’ordenació urbanística municipal», tal com concreten fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a Diari Més.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Reus assenyala que «fa temps que treballem amb la Generalitat per tenir l’aparcament en bones condicions i, a mitjà-llarg termini, trobar una millor ubicació, guanyant espai per a altres usos». Recentment, un nou factor s’ha sumat al llistat d’agents implicats en el debat i que no pot obviar-se a l’hora d’establir propostes.

El pàrquing de camions quedarà fora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), però, alhora, a tocar d’una de les arestes —l’avinguda de Sant Bernat Calvó— del perímetre que delimitarà l’àrea d’accés restringit als vehicles i que actuarà com a porta d’entrada i sortida. És un element que posa sobre la taula la presidenta de l’associació de veïns de la Pastoreta, Puri Flores.

La portaveu veïnal afirma que no li consta «cap queixa sobre el pàrquing» per part dels ciutadans que viuen al seu voltant i que «des que està el Lidl i van arreglar el carrer, l’afluència de vehicles ha canviat molt». Així i tot, expressa que «un pàrquing per als vehicles i que fos gratuït ens aniria molt bé, per si tira endavant la Zona de Baixes Emissions».

Flores també menciona que, si es volgués dotar els terrenys d’una nova funcionalitat, es podria fer «una zona verda multifuncional» que inclogui elements com «un petit llac, gronxadors adaptats a nens amb diversitat funcional, una zona de màquines d’exercici per als més grans, espai de petanca, pista de bàsquet o una àrea preparada per fer ioga a l’aire lliure». A més, especifica que «no m’agradaria que s’hi fessin blocs de pisos, ni un altre supermercat». «És un espai tan gran i obert que seria una pena», conclou.

El trasllat del pàrquing de vehicles pesants fa anys que està sobrevolant l’actualitat política. El 2009, es va anunciar que la intenció era reubicar-lo al sector del Burgaret. Una altra proposta era que estigués a tocar de la carretera de Constantí —l’espai que deixés l’àrea d’estacionament estava destinat a ocupar-lo l’Escola Isabel Besora—. Aquestes possibilitats mai no arribaren a materialitzar-se.

Aparcaments dissuasius

En paral·lel, l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Reus pretén ampliar la xarxa d’aparcaments dissuasius, no només de turismes, sinó també de camions. Amb el pla Polígons 10, es va comentar que està previst col·locar una àrea d’estacionament per a vehicles pesants al polígon Dyna. Preguntades al respecte, fonts municipals apunten que s’hi «està treballant».

Pel que fa als turismes, la ciutat va estrenar a principis de febrer un nou aparcament dissuasiu gratuït situat a tocar del Santuari de Misericòrdia. Amb 137 places, permet incrementar la capacitat de la xarxa a un total de 752 espais. Els altres es troben als carrers del Treball i del Ball de Diables, a l’avinguda dels Països Catalans i al costat de l’Institut Escola Pi del Burgar.

Així mateix, la voluntat és crear-ne de nous a nord, sud, est i oest. El regidor de Via Pública i president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, va mencionar a principis d’any els barris Fortuny, Pastoreta i Jardins de Reus com tres dels indrets que podrien veure’s beneficiats. També s’ampliarà el solar del carrer de Jaume Vidal i Alcover.