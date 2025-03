L’Ajuntament aprofita les taronges dels carrers de Reus per fer melmelada amb finalitats socials

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus cull i aprofita per primera vegada les taronges dels 174 tarongers plantats a la via pública de la ciutat per fer-ne melmelada. Els pots de melmelada de taronja amarga es posaran a disposició de les persones usuàries del Rebost Social del Centre Social El Roser, i es regalaran com a detall institucional de l’Ajuntament.

Es tracta d'una iniciativa transversal entre l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i la Regidoria de Via Pública, coordinat per la Fundació Espigoladors a través del projecte «Urban(eat)a». El projecte identifica i aprofita els fruits de l'arbrat urbà per valorar aquests productes comestibles existents als municipis d'una forma inclusiva i sostenible.

Actualment ja s’està treballant per tal que, en un futur, també es puguin collir i aprofitar les olives de les oliveres de la ciutat, per convertir-les en oli que es farà servir al menjador social, i les garrofes.

Durant les darreres setmanes, les Brigades Municipals han estant collint les taronges dels tarongers de diferents barris de la ciutat amb dos objectius: d’una banda es redueix l’impacte sobre la neteja de la ciutat que causen els fruits quan cauen al terra i són trepitjats per vianants i vehicles; de l’altra, les caixes de fruita es porten al Centre Social El Roser pel seu aprofitament.

Fins al moment s’han pogut aprofitat uns 1.000kg de taronges, amb els quals la Fundació Espigoladors elaborarà la melmelada de taronja amarga. La transformació es farà a través de l’empresa d’inserció laboral Im-perfect, de la mateixa fundació.

Anabel Martínez, regidora de l'Àrea de Serveis a les Perdones i Drets Socials assegura que «aquesta iniciativa treu profit d’unes taronges que fins ara acabaven com un residu. El projecte en planteja una gestió alternativa i se suma a les iniciatives que tenim en marxa per prevenir el malbaratament alimentari».

Per la seva banda, Daniel Marcos, regidor de Via Pública, ha afegit que «l'aprofitament d'aquesta fruita s’emmarca en un projecte d’economia social i solidària i, alhora és una solució a altres problemàtiques associades com la brutícia que aquests mateixos fruits poden suposar a la via pública».

El projecte «Urban(eat)a»

«Urban(eat)a» és un projecte de la Fundació Espigoladors que busca noves formes per promoure l'aprofitament alimentari als pobles i ciutats a partir dels fruits de l'arbrat urbà. Es tracta d'una iniciativa global que identifica i aprofita els fruits de l'arbrat urbà, de manera que aquests productes comestibles existents als nostres municipis prenen una finalitat inclusiva i sostenible.