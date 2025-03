Joan Masdéu: «He arribat als 50 anys i el que em comença a sobrar és una mica la nostàlgia»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El cantant i compositor de Reus, Joan Masdéu, celebra 15 anys de trajectòria en solitari amb la publicació de l’EP La bonaventura (Satélite K), el seu sisè disc. L’àlbum inclou dos temes nous; la revisió de dues cançons pròpies, No en tens prou, amb Dan Peralbo i el Comboi, i El carrer dels Jocs Florals, amb River Omelet, i una versió en català del tema de Xoel López Rostre d’actriu acompanyat pel cantant gallec.

En una entrevista amb l’ACN, Masdéu assegura, somrient, que ha arribat als 50 anys i el que comença a sobrar-li és una mica la nostàlgia. «Suposo que és inevitable, però no m'agrada massa, perquè si no no faries mai res ni et plantejaries nous reptes», afegeix.

Masdéu explica que va empalmar 17 anys del grup Whiskyn's seguits i un any després de la dissolució de la banda va treure el primer disc en solitari. «Porto més de 30 anys sense parar i notava que necessitava tocar una mica terra», diu, i preguntar-se perquè seguia tocant. Una sensació que reconeix que començava a tenir quan va fer el darrer disc Els dies que vindran (2022). Masdéu es va plantejar si després de publicar-lo seria un bon moment per fer una pausa per pensar el següent pas, «fer un punt i a part» i retrobar-se «amb l'origen de tot».

Tot i això, confessa que després «no se’n va saber estar» i va animar-se a tirar endavant un projecte nou que es traduiria en un disc curt, un EP. La seva intenció era fer-lo «sense pressió» i recollir-hi «les coses que tenia al cap com a divertiments i com a petits regals».

Així doncs, la idea era vestir l’àlbum amb «un trencaclosques de peces que no cabien en altres discs» i en aquest context es va adonar que feia 15 de trajectòria en solitari. Per això, va decidir agafar el primer single que va editar en solitari El carrer dels jocs florals i el darrer que és No en tens prou i revisitar-los amb col·laboracions. En el cas d’El carrer dels jocs florals està acompanyat per River Omelet i en el de No en tens prou, per Dan Peralbo i el Comboi. La premissa, apunta, era que fossin artistes més joves que ell, «noves generacions i artistes» que admira com els River Omelet i Dan Peralbo. «I si els arranjaments de les cançons podien anar al terreny d’ells millor que millor», assegura.

Rostre d’actriu amb Xoel López és l’adaptació al català que Masdéu ha fet de l’original Rostro de actriz de López, inclosa al disc Fin de un viaje infinito (2007), de la seva època amb el grup Deluxe. López canta per primera vegada en la seva carrera en català, acompanyant el músic de Reus en aquesta revisió. Rostre d’actriu es va gravar entre Barcelona i Madrid i va acompanyada d’un visaulizer en què també hi participen tots dos artistes.

I a tot això hi va sumar dues cançons pròpies que tenia al calaix com són Tornar a casa, que significa «tornar a l’essència» i Castells, que és «la fortificació que ens protegeix, però també pot caure pel seu propi pes».

Pel que fa al títol de l’EP, La bonaventura confessa que li agrada donar-li tombs als títols i les lletres i la bonaventura juga amb dos conceptes. Per una banda, la bonaventura, que «és la sort que ens espera i el que ha de venir» i la bona aventura, que «ha sigut el camí fet tots aquests anys en solitari i amb Whiskyn's».

Sota la producció, gravació i mescla de Dani Ferrer (Love of Lesbian, Egon Soda), el disc s’ha enregistrat als estudis Santa Rita de Mataró i El Congost de Barcelona amb Quim Xicoira (baix), Joan López (bateria), Iol Cases (bateria), Litus Guilera (guitarres), Albert Serrano (guitarres, dobro, mandolina), Maurici Gené (guitarres) i Dani Ferrer (pianos, teclats, trompa i sintetitzadors) i Joan Masdéu (veu i guitarra). La masterització ha anat a càrrec d’Ángel Medina.

Nostàlgia

Preguntat per si és un músic que té la mirada posada enrere, assegura, somrient, que ha arribat ja als 50 anys i que el que comença a sobrar-li és una mica la nostàlgia. «Suposo que és inevitable, però no m'agrada massa, perquè si no no faries mai res ni et plantejaries nous reptes».

Seguidor de grups com The Beatles, The Birds o The Hollies, Masdéu explica que sempre ha intentat fer cançons les més boniques possibles perquè ve de tota aquesta escola de pop de guitarra. «Poso molta energia a què les cançons siguin boniques, belles i que sembli que són aparentment senzilles però no simples». «Sempre he seguit la mateixa premissa des del primer disc», remarca.

Gira

Masdéu té previst actuar en format solo el 28 de març a Manresa, un dia després a Cardedeu i l’11 d’abril a Almacelles. Serà el 26 d’abril al Teatre Bartrina de Reus el primer concert amb la banda sencera, seguir pel 19 de juliol al Festival Poemestiu i el 27 de juliol a Vilaplana.

Sobre el directe, explica que aprofitant la coincidència dels 15 anys estan assajant un repertori que repassa tots els discos inclosos els temes del nou EP. «Tenim dos formats de directe amb la banda elèctrica i un trio semi acústic, que és un format que vam estrenar a l’Empremtes i funciona molt bé per cicles més reduïts».