El menjador social El Roser de Reus va servir 47.085 àpats a 566 persones durant l’any 2024

El menjador social del Centre Social El Roser va repartir un total de 47.085 àpats durant el 2024. Això suposa una mitjana diària de 129 àpats dels quals es van beneficiar un total de 566 persones. Aquesta dada suposa un descens respecte a l’exercici 2023, en què es van servir 57.248 àpats.

La regidora de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, Anabel Martínez, valora positivament el funcionament del servei d’alimentació: «Es tracta d’un servei important per ajudar a les persones i a les famílies que travessen una situació de vulnerabilitat a mantenir una alimentació saludable».

El servei està dividit en tres modalitats; presencial, per emportar i a domicili. En el cas de la presencial, el menjador ofereix un menú al qual es van prescriure 300 persones i va servir 17.707 àpats. En la modalitat per emportar, els usuaris s’atansen al centre per rebre carmanyoles amb el menjar preparat.

A aquest s’hi van prescriure 234 persones i va servir 12.223 àpats. Finalment, el servei a domicili, amb l’objectiu de garantir l’alimentació de persones amb dificultats de desplaçament, va servir 14.965 àpats a 63 usuaris.

A aquestes dades cal afegir els àpats no prescrits, és a dir, a persones que estan a l’espera de ser ateses per Serveis Socials, que sumen 1.460 àpats servits presencialment i 730 per emportar.

A la vegada, el menjador social El Roser també disposa d’un punt d’entrega d’aliments del Rebost Social. En aquest, s’atorguen punts a les famílies amb els quals adquireixen els aliments rebuts de donatius.

Durant l’any 2024, 1.700 famílies van ser derivades a algun dels punts de distribució d’aliments, 617 de les quals al Roser. D’aquestes, un 36% van ser ateses pel Rebost Social.

La regidora de Serveis a les Persones anima a les empreses a fer donacions, especialment «de carn i peix, perquè necessitem augmentar la quantitat d’aquests aliments frescos necessaris per a una bona alimentació».

Funció social

Per un altre costat, el Roser no només garanteix l’alimentació de persones en situació de vulnerabilitat, sinó que també genera un espai de socialització per persones que sovint són estigmatitzades.

«A través del servei es fomenta també la integració i l’empoderament de persones en processos d’inserció i es dignifica l’entrega d’aliments, ja que s’evita l’estigmatització de les persones receptores de suport alimentari amb l’impuls d’espais de convivència», afirma Martínez.

En aquest sentit, la cafeteria, que fa la funció de menjador al migdia, està oberta al públic en general i permet que, en un mateix lloc, hi pugui coincidir tothom.

La María, una usuària del centre, valora positivament l’atenció rebuda: «Hi ha dies que el menjar t’agrada més o menys, això és com tot. Però t’atenen molt bé i t’escolten quan demanes alguna cosa. Són meravellosos».

Alhora, un altre usuari, el Paco, assegura que «m’han canviat la vida». «Des que vaig entrar m’han tractat molt bé, fan una feina molt bonica i els ho agraeixo. A més, pots conèixer a molta gent», afegeix.