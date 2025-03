Figa Flawas, La Sra. Tomasa i Al·lèrgiques al Pol·len, primeres confirmacions de Barraques de Reus 2025

Reus ja prepara una de les nits més esperades de l'any: les Barraques de Reus. Aquest espai, organitzat per diverses entitats de la ciutat amb el suport de l'Ajuntament, arriba un any més per oferir tres nits inoblidables de música i cultura dins la festa major de Sant Pere.

Els dies 20, 21 i 23 de juny, el Parc de la Festa es convertirà en el punt de trobada de milers de persones amb ganes de gaudir d’un ambient únic. Aquesta edició arriba carregada de sorpreses i moments especials que no es poden deixar escapar.

Els organitzadors ja han confirmat l'actuació de tres grups musicals:

Figa Flawas

Al·lèrgiques al Pol·len

La Sra. Tomasa

I encara en queden moltes més per anunciar.

Les Barraques de Reus mantenen el seu compromís de ser un espai segur i lliure de violències. A més, els infants i joves menors de 16 anys tenen accés gratuït al recinte, sempre que presentin el full d'autorització corresponent i vagin acompanyats pel seu tutor/a legal.

Sorteig

Els organitzadors han iniciat, a través del seu perfil d'Instagram, el sorteig de 5 abonaments dobles per a assistir-hi juntament a un acompanyant. Per a participar-hi, els usuaris hauran de seguir els perfils de @barraquesreus, @reus.festamajor, donar 'like' ala publicació i etiquetar a l'acompanyant amb qui compartiran l'abonament doble. L'1 d'abril s'anunciaran els guanyadors o guanyadores d'aquest sorteig.

Entrades ja a la venda

Ja es poden obtenir els abonaments per a aquest esdeveniment al portal web barraquesreus.cat