Cinc mil signatures, la fita per convocar una consulta sobre l’estació de busos de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’arribada dels plecs de signatures al Centre Cívic del Carme el passat divendres 14 de març va donar el tret de sortida a la recollida de signatures per convocar una consulta no referendària sobre el futur de l’estació d’autobusos de Reus.

Aquesta està impulsada per l’Associació de Veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias, que vol evitar que la nova estació d’autobusos s’ubiqui dins el Parc Mas Iglesias.

Representants de l’entitat veïnal, encapçalats pel seu president, Òscar Mendoza, i acompanyats d’altres representants del moviment veïnal reusenc com Josep Machado, Eduardo Navas o Agustí Dosaiguas, van escenificar l’inici de tres mesos en què hauran de recollir un mínim de 5.000 signatures per convocar la consulta. «Aquesta és una iniciativa popular que surt d’una reivindicació promoguda i impulsada pel moviment veïnal i ciutadà», va reivindicar Mendoza

«No fem res més que el que va fer el PSC en el seu dia amb la reivindicació del Carrilet, però aquest cop la iniciativa no surt d’un partit polític, sinó de la voluntat del poble», va recordar Mendoza.

En aquest sentit, el president de l’entitat feia referència a quan l’any 2021 el PSC, aleshores a l’oposició, va exigir fer una consulta ciutadana per conèixer l’opinió pública respecte a la continuïtat del Mercat del Carrilet. A la vegada, Mendoza va reiterar el posicionament de l’entitat de no voler establir cap confrontació amb cap actor polític o social de la ciutat.

«Esperem realment una trobada amb el consistori en què la fotografia sigui de celebració, aquest parc es mereix aquest any celebrar el seu 25è aniversari», va afirmar.

Resposta de l’Ajuntament

En saber-se la notícia del vistiplau per part de la regidoria de Participació de l’Ajuntament de Reus a iniciar la recollida de signatures, veus de l’Ajuntament com la regidora de Participació, Montserrat Flores, o l’alcaldessa, Sandra Guaita, van celebrar que la ciutadania s’impliqués en decidir el model de ciutat que volien.

No obstant això, la batllessa de Reus va puntualitzar que la proposta presentada fins ara és un avantprojecte i que s’està a l’espera del retorn de l’Ajuntament a totes les qüestions plantejades durant les reunions que s’han tingut amb diferents actors de la ciutat respecte al projecte de reordenació del Carrilet.

En aquest sentit, Guaita va considerar que s’hauria d’esperar al retorn per part del consistori abans d’iniciar qualsevol consulta. «Sabem que el consistori està treballant per trobar una solució perquè així ens ho van comunicar tres dies abans d’anar a recollir els plecs, però no ens van donar cap garantia que l’estació no s’ubiqués dins el parc. El dia que tinguem aquesta garantia, la recollida de signatures no tindrà cap motiu de continuar», va apuntar Mendoza.

Terminis

Amb l’inici de la recollida de signatures el rellotge va començar a contar el temps i l’entitat té tres mesos per recollir les 5.000 signatures. Aquestes hauran de ser de ciutadans reusencs de mínim 16 anys. En presentar-se les signatures, l’Ajuntament tindrà el marge d’un mes per validar-les i descartar les que no siguin aptes.

En cas que es validin un mínim de 5.000, s’obrirà el termini de tres mesos perquè l’Ajuntament convoqui la consulta a través d’un decret d’alcaldia. La data del referèndum haurà de ser en un termini d’entre 30 i 60 dies després de la publicació del decret de convocatòria.