Els delictes han incrementat un 5% durant el 2024 a Reus, en comparació al 2023. L'índex de delinqüència se situa en 62,74 delictes cada 1.000 habitants, situant la capital del Baix Camp per sota de la mitjana catalana.

La criminalitat vinculada al patrimoni representa el 75% del total. Els robatoris amb força a l'interior de domicili, d'establiment i d'empresa cau un 13%, un 39% i un 40% respectivament, mentre que augmenten un 24,1% els robatoris amb força a l'interior dels vehicles.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat la col·laboració entre els cossos policials, i la pujada d'un 42,5% la resolució dels delictes registrats. Ha assegurat que es tracta d'una «ciutat segura» i s'ha compromès a combatre la sensació d'inseguretat.

Aquest divendres s'ha celebrat la Junta Local de Seguretat de Reus. Durant la reunió entre el govern local i els cossos policials, s'ha constatat un augment del 5% dels delictes a la ciutat el 2024 respecte a l'any anterior. «Res que no surti de la normalitat que està succeint a Catalunya», ha reblat Guaita tot remarcant que Reus es troba per sota la mitjana catalana. Mentre que a Catalunya l'índex és de 64,88 delictes per cada 1.000 habitants, a la capital del Baix Camp és del 62,74.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vázquez, ha insistit que «l'increment de la pressió i l'activitat policial» respon a l'augment de fets delictius a la ciutat. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han fet un 32% més d'identificacions de persones i un 71% de vehicles. A més, s'han efectuat un 18,4% més de detencions.

Multireincidència

En xifres totals, els delictes contra el patrimoni representen el 75%, pujant un 2,8% respecte a l'exercici anterior. La meitat correspon a furts (32,9%) i danys (20,3%). L'increment es deu, sobretot, a què s'han intensificat els robatoris amb força en interior de vehicles un 24,1%. Contràriament, han baixat els robatoris amb força a l'interior de domicili (-13%), en establiments (-39%) i en empresa (-40%).

L'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra de Reus, Xavier Hervàs, ha explicat que la capital del Baix Camp «no és una excepció» al fenomen de la multireincidència. A la ciutat ho associen «a les tipologies delictives que és més dificultós aconseguir ingressos a presó». Per exemple, la multireincidència és «alta» en els robatoris en interiors de vehicles. «Hem d'acreditar molts més fets perquè s'aturi l'activitat d'aquesta persona», comenta Hervàs.

Nou agressions sexuals més

Els delictes contra les persones representen un 13,2% del total i han augmentat un 15%. La criminalitat relacionada amb la seguretat viària se situa en un 5,2%, el que equival a una reacció del 4,2% respecte al 2023. Pel que fa als delictes amb violència o intimidació, la majoria es produeixen a l'espai públic (71,6%). S'han reduït un 1,3%, mentre que han incrementat un 71% els que es produeixen en establiments.

En aquest àmbit també hi ha les agressions sexuals. A Reus han pujat un 13%. El 2023 es van denunciar 66 agressions sexuals, mentre que l'any passat se'n van registrar 75. Els Mossos d'Esquadra han explicat que el 70% dels casos l'agressor és una persona coneguda per la víctima. La resolució d'aquest tipus de delictes és del 88%. «És una violència que ens preocupa», ha manifestat Guaita. L'alcaldessa ha recordat que s'aborda de manera diferent si es tracta dins l'àmbit familiar o al carrer.

Incivisme i sensació d'inseguretat

Els expedients sancionadors per incivisme han baixat un 4,64% el 2024. Han caigut els que estan relacionats amb la tinença o consum de drogues (-10,49%), orinar al carrer (-18,86) i els vinculats als gossos (35,53%). En canvi, han augmentat els sorolls i molèsties veïnals (9,5%) i el consum d'alcohol a la via pública (17,45%.

L'alcaldessa ha assenyalat que una de les coses que cal combatre és l'incivisme per fer front a la sensació d'inseguretat de la ciutadania. En aquest sentit, ha apuntat que s'està treballant per millorar la neteja de l'espai públic. L'Ajuntament també està detectant «racons foscos» per «abordar millores» com ara instal·lar-hi fanals o fer treballs de poda d'arbrat. Per combatre la sensació d'inseguretat, Guaita també ha destacat la presència de la policia al carrer o la instal·lació de càmeres de videovigilància.