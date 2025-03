Una ‘soirée’ d’art i literatura (i vermut) a l’Anquin’s de Reus

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El diàleg entre els gèneres artístics és una de les propostes habituals en la programació de la Galeria Anquin’s de Reus. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb la recent inauguració de l’exposició Inside Out, d’Alejandra Caballero, Pepa Quinteiro i el seu equip han organitzat la segona edició del seu Maridatge d’arts plàstiques i lletres.

La cita serà aquest mateix dissabte, 15 de març, a les 12 del migdia. Durant la trobada, el col·lectiu Reusenques de Lletres farà una lectura de textos propis seleccionats especialment per a l’ocasió, relacionant-los amb les obres d’Alejandra Caballero. Tot plegat, acompanyat d’un tast de vermut.

L’artista Alejandra Caballero (Madrid, 1974), és coneguda per la seva gran habilitat per capturar l’essència del que és quotidià. Aquest talent es fa especialment palès en l’exposició Inside Out, inaugurada el passat 7 de març, on les obres de Caballero treuen el màxim partit a la llum natural, els contorns suaus i els colors harmònics que caracteritzen el seu treball.

«Són quadres molt cinematogràfics en què reconeixem, quin gran reconfort, el codi, com si fos el codi de circulació, i entenem que la silueta d’un edifici entrevist en un paisatge urbà és un símbol de Barcelona, o que una figura femenina asseguda sola en una cafeteria s’inscriu en les nostres convencions socials i, com un joc de miralls, podem identificar-nos-hi (alhora les persones del llenç som nosaltres i nosaltres en som el model), talment com la nostra mirada des de fora del quadre en direcció a l’interior es barreja amb les mirades que des de dins fan les dones i els homes pintats cap a l’exterior», assegura el periodista i escriptor Ernest Farrés.

Aquesta exposició, a més, s’emmarca dins la iniciativa Dones en l’Art, celebrant la creativitat femenina, impulsada per l’Associació de Galeries d’Art de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquesta acció té com a objectiu donar visibilitat i valorar el treball de les dones artistes en el circuit galerístic, reivindicant la seva aportació a la creació contemporània.

El Maridatge d’arts plàstiques i lletres és d’accés lliure i gratuït. L’exposició Inside Out d’Alejandra Caballero es podrà visitar fins al 10 de maig en l’horari habitual de la galeria. Tota la informació de l’exposició i les obres que en formen part es poden consultar a la pàgina web de la galeria (https://www.anquins.com/ca/). L’Anquin’s és al carrer de Campoamor, 2. Obre de dimarts a divendres d’11 a 13:30 h, i de 17 a 20 h; i dissabtes d’11 a 13:30 h.