La Setmana Santa es dona a conèixer pels aparadors de Reus

A banda de productes, ofertes i cartells publicitaris, els aparadors d’una vintena de botigues llueixen un aspecte renovat: han reservat un espai per donar a conèixer la Setmana Santa reusenca, mitjançant l’exposició de la història i els símbols de les diferents confraries i seccions que en formen part.

«És una iniciativa que vol promocionar dos actius que ens permeten projectar la ciutat a fora, com són el comerç i la Setmana Santa», va valorar la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, que va afegir que l’acció permetrà «fer la Setmana Santa encara més gran que els anys que ens precedeixen».

Fins a 21 establiments han cedit un espai als Aparadors de la Setmana Santa de Reus, un projecte promogut per l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus i que s’ha dut a terme amb la col·laboració del Tomb de Reus, la Unió de Botiguers i l’Agència Reus Promoció.

Així i tot, foren una trentena de negocis els que hi mostraren interès i «els hem hagut de dir que no». «Enguany hem tingut la sort i la sorpresa que hi ha hagut més botigues que no pas aparadors», va destacar el president de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, Jaume Piñol.

Victoria Simó, membre del Consell Directiu del Tomb de Reus, va destacar que, quan se’ls va proposar participar en el projecte, es va decidir que s’havia de donar l’oportunitat als associats d’afegir-se perquè «la Setmana Santa és una tradició que, a banda que puguis ser o no religiós, és cultura». «Tot el que sigui comerç i cultura és molt de Reus», va expressar, tot detallant que són dos àmbits que generen que la gent «vingui».

Al seu torn, Mònica Bellido, de la Unió de Botiguers, va comentar que «no vam dubtar ni un minut a tirar endavant la campanya». «Creiem que l’èxit de la ciutat es deu a la diversitat i la riquesa cultural que tenim: apropar les tradicions a la gent que ens ve cada dia a comprar és important», va expressar. Així mateix, va transmetre la visió que el comerç de proximitat «no és només un espai de compra, sinó que la proximitat també implica transmetre a les persones la cultura i la tradició».

Llauradó va subratllar que és una iniciativa que ha nascut enguany, coincidint amb el 75è aniversari de l’agrupació, «però crec que es mantindrà perquè estic convençuda que serà un gran èxit». Per la seva banda, Piñol va remarcar que és «important apropar la Setmana Santa a la ciutadania».

Col·leccionable de cromos

En paral·lel a la campanya dels aparadors, l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus ha editat un col·leccionable de cromos dedicat als misteris i imatges que surten a la Processó del Sant Enterrament. Un total de 22 adhesius conformen la col·lecció.

Cada peça es pot anar a buscar als negocis participants en els Aparadors de la Setmana Santa. El suport per enganxar-los es pot trobar, fins al 5 d’abril i gratuïtament, a l’exposició que l’agrupació ha inaugurat al Passeig Comercial El Pallol.