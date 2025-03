Les Botigues al Carrer tanquen amb un resultat semblant al de l’any anterior malgrat la pluja

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Les Botigues al Carrer van tancar ahir l’últim dia de la 49a edició d’aquest esdeveniment comercial que organitza el Tomb de Reus. Aquesta edició ha estat marcada per la pluja i la mala climatologia que va obligar l’organització a allargar-ho dos dies.

Enguany la iniciativa va començar el 6 de març i estava previst que finalitzés el passat 10 de març, però, finalment, l’últim dia va ser ahir. «Si haguéssim fet els quatre dies com sempre fem i estava previst, per culpa de la climatologia hauria estat una edició pitjor que la de l’any anterior», afirma Gemma Molner, membre de la junta del Tomb de Reus.

Molner estima que, en cas de no haver allargat dos dies més, hi hauria hagut una caiguda d’un 10% aproximadament en les vendes respecte a l’edició anterior, però com que al final es van afegir dos dies «hem quedat més o menys igual que l’any passat».

Aquest esdeveniment serveix com un acte de tancament de l’època de rebaixes d’hivern i permet a les botigues netejar el seu estoc. No obstant això, la membre de la junta del Tomb de Reus apunta que a la vegada també funciona per «començar a donar a conèixer la nova col·lecció i ajudar a moure aquesta. Els clients s’acosten per veure quins descomptes hi ha, però també comencen a conèixer els nous productes».

A més, una prova més de la consolidació d’aquesta iniciativa és que 25 anys després de la primera edició «continuem tenint a un centenar d’establiments que s’apunten». «Fins i tot, alguns ja ens pregunten setmanes abans si ho farem un altre cop, això és una mostra que per aquests negocis els és bo», afegeix.

Els negocis

Alhora, el centenar de comerços participants, majoritàriament membres del Tomb de Reus, confirmen que aquesta proposta és positiva en el tancament de les rebaixes d’hivern. «Les Botigues al Carrer ens ajuda a netejar aquells productes que durant la temporada normal no s’han venut tant i, aleshores, fas un descompte molt més agressiu per cridar l’atenció del client. Sempre és ben rebut, però el temps no ha acompanyat gaire», explica Eduard Cano, de la botiga Cottoni.

Per la seva banda, l’Anna, propietària de DSTIL, afirma que les Botigues del Carrer ajuda a atraure l’atenció de la gent durant uns dies: «Va bé, perquè la gent ve a veure si troba alguna cosa bé de preu i si ja veu algun altre producte de nova temporada que li agrada també ho agafa».

Per un altre costat, tot i que bona part dels participants són establiments de roba i calçat, Gemma Molner assegura que altres tipologies de negocis també troben benefici dins d’aquesta activitat. «Són molts establiments i alguns, que són d’altres sectors, també els serveix per donar sortida al seu estoc i es demostra en el fet que continuen apuntant-se», subratlla.

Entre aquests establiments hi ha Rovira Joiers, en què el seu gerent, Isaac Rovira, explica que «no som com les botigues de roba, que tenen modes, temporades i unes rebaixes d’hivern molt marcades. Però aquest esdeveniment sí que ens ajuda a treure una mica d’estoc d’alguns productes en concret».