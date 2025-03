L'Ajuntament de Reus planta nou arbrat i renova els jocs infantils al parc de l'Olla

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus culmina les actuacions al parc de l'Olla fruit de les demandes ciutadanes recollides amb el procés d'escolta activa a la ciutadania de la regidoria de Via Pública. Els treballs inicials d'instal·lació d'una tanca perimetral per poder tancar l'espai per les nits i evitar l'incivisme es completen amb la plantació de nou arbrat, una nova tanca que limita la zona de jocs infantils, i la substitució d'un joc que estava al final de la seva vida útil per uns gronxadors nous.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que l'actuació és «fruit de les reunions que hem tingut amb el veïnat, hem actuat per preservar la seguretat del parc i acabar amb els problemes puntuals d'incivisme que hi ha a la zona. Escoltem la ciutadania i complim amb els compromisos adquirits».

La nova tanca permet el tancament del parc tant a l’avinguda de Bellissens, entre el carrer de Carles Riba i l’Avinguda del President Macià, com el tram que dona accés al parc des del carrer de Mercè Marçal i Serra. Hi ha tres portes corredisses d’accés al parc, que es podran tancar per les nits. Dos accessos són per l’avinguda de Bellissens i el tercer pel carrer de Maria Mercè Marçal i Serra.

L’Ajuntament va formalitzar el contracte per a l’execució de les obres amb l'empresa Coop Reusense Industrial de Cerrajeros per un import de 43,948.40 euros (IVA inclòs).

Pel que fa a la nova jardineria, s'han plantat 12 nous arbres, 5 mèlies, 6 alzines, i 1 fals pebrer. Igualment, es portaran a terme treballs d'esporga dels arbustos que toquen els edificis per rebaixar-ne l'alçada i evitar actes incívics.