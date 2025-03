Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Grup Fermator continua enfortint la seva presència al mercat indi amb l'anunci de la construcció de la seva tercera fàbrica. Aquesta nova planta respon al creixement accelerat de la demanda al territori, consolidant el compromís de la companyia amb la innovació i l'excel·lència operativa.

Paral·lelament a aquest anunci, Fermator va celebrar la inauguració oficial de la seva segona planta a l'Índia, sota la raó social Innovatec India, Pvt. Ltd., ubicada a Ahmedabad. Els dies 11 i 12 de febrer, l'empresa va reunir en l'esdeveniment més de 700 clients de tot el país.

La trobada va ser un punt de referència per reforçar els vincles comercials amb els principals actors del sector a l'Índia. A més, els assistents van tenir l'oportunitat de visitar la nova planta d'Ahmedabad, una instal·lació de 13.000 metres quadrats equipada amb tecnologia d'última generació, incloent-hi línies de fabricació automatitzades, magatzems intel·ligents i robots de soldadura per optimitzar precisió i productivitat.

Durant l'esdeveniment, Eduard Amigó, CEO de Grup Fermator, va destacar que «Innovatec India no només augmenta la nostra capacitat de producció, sinó que també enforteix les relacions amb els clients, apropant les nostres millors solucions a aquells que confien en nosaltres».

Amb la posada en marxa d'aquesta nova planta i l'anunci d'una tercera fàbrica al país, Grup Fermator reforça el seu lideratge en la indústria global de portes automàtiques per a ascensors. La seva estratègia d'expansió a l'Índia respon a un mercat en constant evolució, amb una mitjana de 140.000 ascensors nous instal·lats per any, reafirmant la seva aposta per la innovació i el creixement sostenible a l'Àsia.