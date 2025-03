Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus està posant en marxa aquesta setmana la planta de potabilització que farà possible la injecció d’aigua de la mina del barri Fortuny a la xarxa d’abastament. Es tracta d’una planta de tractament d’aigua, mitjançant osmosi inversa, una tècnica que permet l’eliminació amb totes les garanties dels nitrats que, en aquests moments, presenta de l’aigua de la mina.

Paral·lelament, tot just acaben de començar les obres d’instal·lació d’una xarxa de distribució d’aigua no potable –també procedent de la mina del barri Fortuny– que permetrà el reg del Parc del Capellans, de la zona del camí del Riudoms i de la zona enjardinada de les piscines municipals, que també s’ompliran amb aquesta aigua.

En conjunt, el projecte permetrà guanyar anualment més de 250.000m3 (en els anys hídricament «normals», sense sequera) per a ús de boca amb totes les garanties sanitàries, i la recuperació d’altres 80.000m3 d’aigua no potable. El volum d’aigua potable recuperada equival al consum d’uns 7.000 persones al dia; i el d’aigua no potable recuperada, de 2.000. El volum total d‘aigua recuperada equival a abasrtir unes 9.000 persones al dia, vora el 8% de la població de Reus.

El pressupost total dels treballs ascendeixen a vora 500.000 euros (IVA no inclòs), dels quals una bona part han estat subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Economia circular

Tot plegat és la culminació de l’ambiciós projecte de recuperació de la mina del barri Fortuny. Tot el projecte s’ha concebut d’acord amb els principis d’economia circular, un model que persegueix una transformació econòmica d’envergadura mitjançant l’eco-disseny, l’aprofitament dels recursos amb el mínim consum, les mesures per afavorir la reutilització i una aposta per la investigació, la innovació i el desenvolupament.

En aquest sentit, més enllà que la ciutat guanyi aigua per al subministrament de boca i altres usos quotidians, la nova xarxa de distribució permetrà el reg amb aigua no potable del Parc del Lliscament, del Parc del Capellans, de la zona del camí del Riudoms i de la zona enjardinada de les piscines municipals.

La nova xarxa també permetrà omplir les piscines amb aigua no apta per a ús de boca però que sí presenta la qualitat sanitària adient per al bany, així com el reompliment de l’aigua que es perd en l’evaporació i en el rentat dels filtres. Addicionalment, l’aigua obtinguda en el buidat de les piscines també pot utilitzar-se per a la recàrrega de l’aqüífer del minat i que no s’aboqui a la claveguera. Es preveu que l’ompliment de les piscines amb aquesta aigua ja es podrà dur a terme de cara a la temporada de bany de l’estiu d’aquest any.

D’altra banda, la recuperació de l’aigua no potable del minat s’ha dissenyat de manera que pot ser gairebé del tot autosuficient des d’un punt de vista energètic, ja que la instal·lació de plaques solars que s’hi fa aportaran la major part de l’energia necessària per al seu funcionament. Finalment, la xarxa compta amb un dipòsit que recull l’aigua de pluja a les pistes (bowls) del Parc del Lliscament, situat a tocar de les piscines municipals, i on s’emmagatzema en un dipòsit per al seu ús.

«Aigües de Reus porta temps aplicant principis d’eficiència i d’economia circular en el seu dia a dia, i és per això que aquest projecte s’ha concebut amb una mirada ambiciosa que ha de permetre aprofitar al màxim els recursos hídrics de la zona, utilitzant-los amb la qualitat necessària i suficient per a cada ús», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.