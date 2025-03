Els ‘Dimecres per Crear i Connectar’ abordaran tècniques de lideratge

Les instal·lacions de Redessa Viver ja es preparen per acollir la tercera edició dels #Dimecres per Crear i Connectar, l’espai per potenciar el teu negoci. En aquesta ocasió, el cicle se centrarà en el lideratge emprenedor i transformador, «que és tan important», en paraules del regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges.

Núria Rios, mentora, experta en creativitat i comunicació per a empreses i formadora en la primera sessió del cicle, va explicar que el lideratge és un dels factors que més han de desenvolupar els emprenedors per poder «connectar» i «transformar». Durant el primer semestre de l’any, s’abordarà la qüestió des de diferents visions. Rios s’encarregarà de dinamitzar la jornada Liderar amb creativitat. «La creativitat, per a mi, és una arma de construcció massiva», va expressar. Simbolitza «sortir de la caixa» per afrontar els reptes de manera original, innovadora i, alhora, efectiva.

També es parlarà del temps, que és «tan valuós» i que sembla que s’escola entre els dits a un ritme vertiginós. Amb la coach Àngela Pedregosa, s’aprendrà a reduir els nivells d’estrès i a baixar el frenetisme del dia a dia. La psicòloga Eva Juncosa presentarà com millorar la comunicació dintre de les organitzacions, oferint tècniques de conversa que energitzen i enriqueixen l’entorn laboral. L’última sessió anirà a càrrec de Marta Reñé. És clown, actriu i coach i ajudarà a «treure’ns les màscares i el crític intern» perquè llueixi l’autèntica versió d’un mateix. Els tallers seran experiencials i tindran lloc cada dimecres fins al 9 d’abril. S’acabarà amb una jornada especial el 28 de maig.

Baiges va afegir que els objectius dels #Dimecres per Crear i Connectar són aportar valor perquè els emprenedors tinguin «eines i mecanismes per poder desenvolupar els seus projectes», però, «sobretot, el que ens agrada més d’aquesta fórmula és la possibilitat que entre ells generin xarxa, facin equip i, fins i tot, puguin sorgir projectes nous i reptes apassionants que es poden afrontar de manera conjunta».

En aquesta línia, la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Tarragona, Mar Giné, va expressar que «el motor econòmic comença des del mateix municipi» i que l’important és «que s’ho cregui». Va mencionar que «tot funcionarà millor si hi ha aquesta col·laboració publicoprivada» i «si l’administració local i la Generalitat van en la mateixa línia». «Això és un exemple que és possible i que ho estem aconseguint», va tancar, en referència al fet que els espais formatius compten amb el suport de Catalunya Emprèn i el Govern.