El comerç de Reus es resigna a ballar al ritme marcat per les grans superfícies

Els petits comerços de Reus tanquen un cop més les rebaixes d’hivern amb la mirada posada en la nova temporada. No obstant això, el que abans suposava un esdeveniment social que generava cues davant dels aparadors i els petits negocis aprofitaven per fer caixa ara no és poc més que una època en què hi ha descomptes, diluïda entre les constants campanyes promocionals durant l’any.

«Les rebaixes no són el que eren perquè ara hi ha descomptes durant tot l’any. Les rebaixes d’hivern han perdut tot l’encant», valora la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus (UBR), Rosa Lucas, que afegeix que en els darrers 10 anys les vendes durant les rebaixes «han caigut entre un 20 i un 30%». Una anàlisi en què coincideix el president de l’Associació de Comerciants del Pallol, Pau Salvadó, que afirma que «les rebaixes ja no tenen la mateixa força que abans».

Així i tot, la valoració de les rebaixes d’hivern de 2025 és «positiva», tenint en compte que ara les expectatives són diferents. «Enguany ha estat més o menys com l’any passat», confirmen des del Pallol. «Una bona campanya de Nadal i després unes rebaixes amb normalitat, ens ho diuen abans i estic segur que signem tots», afegeix Salvadó.

«Han servit per treure estocs. Les expectatives han canviat totalment», comenta Lucas, amb resignació. En opinió de la presidenta de la UBR s’ha de «reorganitzar» l’estratègia, perquè «ara el gener i el febrer queden penjats». Per la seva banda, Gemma Molner, membre de la junta del Tomb de Reus, comenta que «les rebaixes han estat més o menys com l’any passat».

Els culpables

Aquest canvi ve provocat per l’augment de campanyes promocionals, entre elles el Black Friday, que fan que hi hagi una constant presència de descomptes durant l’any i les èpoques tradicionals de rebaixes quedin desfigurades. «Abans de la campanya de Nadal tenim un Black Friday que ja avança les compres de Nadal, tot i que tampoc hi ha grans descomptes. D’aquesta manera, el client arriba al gener amb poques ganes de comprar», analitza Molner.

«Abans això estava regulat, però la llei espanyola ara permet que es facin les campanyes quan els doni la gana. Aniria bé que ho tornessin a regular, però sabem que no ho faran», critica la membre de la junta del Tomb de Reus. «Les franquícies i la venda per Internet són els dos grans monstres pel petit comerç», apunta Lucas.

Controlar l’estoc

Per la seva banda, el president de l’Associació de Comerciants del Pallol assegura que els comerços viuen amb «neguit» aquesta situació: «Ara sempre han de tenir aquell article que serveixi de ganxo o posar en oferta i obliga els comerciants a buscar constantment productes que cridin l’atenció del consumidor».

Pel seu costat, Rosa Lucas detalla que el que fan ara els comerços és tenir un major control de l’estoc: «Ara hem d’intentar arribar amb menys estoc a Nadal i després de Nadal, que a la vegada també fa que les rebaixes tinguin menys força».

Per una altra banda, la presidenta de la UBR no creu que les èpoques de rebaixes tradicionals arribin a desaparèixer: «No crec que sigui tan dràstic. Ara potser amb el gener és suficient i comencem abans amb la nova temporada».

En aquest sentit, Gemma Molner coincideix amb l’anàlisi de la UBR, ja que «continua sent una època que t’ajuda a buidar l’estoc». La membre de la junta del Tomb de Reus proposa que, per exemple, es faci una campanya de rebaixes molt més curta i agressiva.