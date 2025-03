Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Fira Internacional de Circ de Catalunya Trapezi 2025 celebrarà la seva 29a edició del 14 al 18 de maig a la ciutat de Reus. Durant aquests cinc dies, la capital del Baix Camp es convertirà en l’epicentre del món del circ, per on desfilaran més d’una trentena de companyies que mostraran les novetats del sector. Enguany, la fira apostarà per una programació que combinarà les millores propostes de circ català, estatal i internacional.

«En aquesta nova edició, Trapezi continua apostant per ser un festival que no només mostra el millor del circ, sinó que també reflexiona sobre les dificultats estructurals que afronten els artistes. Enguany, amb avenços en l’equitat de gènere, la reivindicació del paper de les mares artistes i l’impuls de nous formats com les carpes, refermem el nostre compromís amb la innovació i l’enfortiment del mercat del circ en totes les seves dimensions», afirmen Alba Sarraute i Cristina Cazorla, codirectores artístiques de la Fira Trapezi.

Enguany, la programació comptarà amb caps de cartell internacionals, com la companyia Cie Bêtes de Foire amb el seu espectacle Décrochez-moi-ça; Cirque Pardi, amb la seva proposta Low Cost Paradise, que s’estrenarà a la carpa del Parc de la Festa, o Les Filles du Rard Palle que sorprendran el públic amb l’espectacle La Rueda Giratòria.

Pel que fa al circ català, destaca l'estrena mundial de Tenet, un nou col·lectiu de porters acrobàtics, que serà l'espectacle inaugural a la plaça Mercadal. Destaca també la companyia Pepa Plana, amb una estrena molt esperada al Teatre Fortuny. D'altra banda, la companyia Carpe Diem serà la responsable de les activitats per a escolars.

L’edició d’enguany ha volgut donar veu a temes crucials com la conciliació i la maternitat, programant espectacles com Vida Tarodial de Roserai Circ, que aborda la maternitat i les dificultats que afronten les mares artistes per equilibrar la seva vida personal i professional. Així, Trapezi referma el seu suport a la visibilització d’aquestes realitats i el seu compromís amb la conciliació familiar dels artistes.

A més, per primera vegada en la història del festival, la programació ha assolit un equilibri de gènere, amb 49 dones i 45 homes entre els artistes participants.

La programació artística completa del Festival Trapezi 2024, el cartell d'enguany i totes les altres novetats es presentaran el pròxim 1 d’abril de 2025.

La Fira Trapezi esdevé l’aparador perfecte per mostrar el millor talent del circ contemporani actual, amb espais de creació i projecció de trobades que conviden a la reflexió, al debat i al diàleg de les professions entre programadors, artistes i públic. Una fira ja consolidada i reconeguda com la Fira per excel·lència dels millors espectacles de circ.

La Fira Trapezi està organitzada per l'Ajuntament de Reus, a través de l'Institut Municipal Reus Cultura, i l'Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l'INAEM.