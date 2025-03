Reus instal·larà la primera Stolpersteine d'aquest 2025 en memòria d’Enric Calabuig Buigues

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Bon Govern, Transparència i Administració Oberta i sota el lideratge de l’Arxiu Municipal, instal·larà la primera Stolpersteine d'aquest 2025 en memòria d’Enric Calabuig Buigues. L'acte tindrà lloc a les 17h., al carrer Batan 28.

Enric Calabuig Buigues, nascut l’any 1918 a Gandia, de ben jove es va establir a Reus, on hi van néixer els seus altres germans. Junt amb el seu pare fou treballador de la Serradora de Cal Rodón. Era també un gran amant de la música.

A l'exili, fou forçat a allistar-se a les Companyies de Treballadors Estrangers –en concret, a la núm. 140– . Fou capturat per l'exèrcit alemany. L'abril de 1941 va ser deportat al camp de Mauthausen. Al cap de poc mesos, fou traslladat al camp satèl·lit de Gusen on fou assassinat el 9 de desembre de 1941.

Stolpersteine

Les Stolpersteine són llambordes quadrades (10 x 10 cm) on s'hi graven les dades de les persones empresonades i deportades, tant de les que van morir als camps com de les que foren alliberades. Se solen col·locar davant l'últim domicili conegut del deportat recordant que aquesta persona tenia un vincle amb la ciutat, amb el barri, amb els veïns... Cada llamborda és única i es fa a mà de manera especial, precisament, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis.

A la ciutat de Reus, fins al moment, s’han documentat un total de 36 persones que foren deportades als camps nazis. L’any 2023 es van col·locar 12 llambordes i aquest 2025 es preveu instal·lar-ne 10 més, en record dels següents reusencs: Enric Calabuig Buigues, Josep Juncosa Escoda, Salvador Besora Garcia, Josep Freixas Franch, Llop Massaguer Bruch, Eudald Mercadé Martí, José Moreno Alcántara, Ramon Recasens Marsal, Ramon Sans Gatell, Joaquim Santiago Calahorra.