Quinze persones participen en el curs d’auxiliar de paleta de Mas Carandell

El primer curs emmarcat dins de la futura Escola d’Oficis de Reus continua endavant. Tal com Diari Més va avançar el passat mes de gener, Mas Carandell va iniciar un curs d’Operacions d’auxiliar de paleta d’obra de fàbrica i de cobertes amb classes pràctiques que es duen a terme a l’Institut d’Horticultura. Durant la visita institucional que es va realitzar ahir a l’Institut, el regidor de l’àrea d’Empresa, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats, va aprofitar per fer balanç: «Aquesta iniciativa exemplifica la importància de la col·laboració publicoprivada. El sector de la construcció té una necessitat urgent d’incorporar mà d’obra qualificada per afrontar el volum de feina previst per als pròxims anys i amb aquest projecte estem oferint una solució».

A més, el regidor també va destacar que aquest contacte continu amb el teixit productiu per a recollir les seves necessitats contribueix a «la millora de la formació professional i de l’ocupabilitat» a Reus, que és «l’objectiu final de l’Escola d’Oficis que s’ubicarà al Vapor Vell». Precisament, aquest curs serveix com a prova pilot d’una Escola d’Oficis que ha de satisfer les necessitats de les empreses. El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Anton Sentís, va afirmar que aquest curs d’auxiliar de paleta ha de ser la «llavor de la futura Escola d’Oficis».

El curs

Una quinzena de persones adultes en situació d’atur s’han beneficiat d’aquest curs que ofereix la qualificació necessària en un sector on hi ha falta de mà d’obra. Concretament, el curs imparteix formació d’auxiliar de paleta amb un total de 365 hores que correspon a una acreditació de Certificat professional de nivell 1 de la família d’Edificació i obra civil. A més, inclou un període de pràctiques en empreses que tindrà lloc al mes de maig. En finalitzar, s’espera que l’alumnat participant sigui capaç d’aixecar murs i particions de maó i bloc per revestir, construir i col·locar elements del suport de cobertura en obres de teulades i executar tasques auxiliars en els tallers d’obra.

El fet que s’impartís aquest itinerari formatiu en concret va ser arran dels contactes entre el Gremi amb Mas Carandell. A més, el Gremi col·labora en el curs aportant part del material, eines i maquinària per a fer les classes i en acollir els alumnes en les pràctiques del mes de maig. El president del Gremi de la Construcció va apuntar que hi ha una manca de relleu generacional en el sector i que «formacions com aquesta poden fer que l’ofici sigui més atractiu per a les noves generacions, obrint camí al desenvolupament d’un futur professional amb oportunitats laborals atractives».

Centres FPCAT

Per la seva banda, el director de l’Institut d’Horticultura, Raimon Martí, va recordar que el centre ha estat un dels primers centres a Catalunya a formar part del nou sistema de formació professional integrada marcat per la llei FPCAT. Alhora, va explicar que l’Institut aposta per «posar a disposició del teixit productiu la seva expertesa en pedagogia i didàctica dels oficis». L’Institut d’Horticultura i Jardineria, en col·laboració amb Mas Carandell, ha estat el primer centre de formació professional integrada de la ciutat i actualment la regidoria treballa perquè en un futur hi hagi un segon. A més, en aquest nou sistema el teixit empresarial del territori i té veu, gràcies al Consell de Formació i Empresa que ho gestiona. Mentrestant, el regidor d’Empresa, Formació i Ocupació espera que «ben aviat» l’Escola d’Oficis pugui començar la seva activitat oficialment quan aquesta s’estableixi a l’edifici de l’antic Vapor Vell tal com està previst en un futur.