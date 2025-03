Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment diumenge un conductor per circular a 194 km/h per la C-14 a Reus en un tram on el límit de velocitat és de 100 km/h.

El vehicle va ser captat per un radar situat al quilòmetre 2,9. Segons explica la policia autonòmica, el denunciat és un conductor novell, que només feia cinc mesos que havia obtingut el carnet.