La Confraria la Verònica destacarà la cultura local amb actes durant la Quaresma

La Confraria de la Verònica va presentar ahir els actes per aquesta Quaresma i Setmana Santa de 2025 amb el lema “Setmana Santa és cultura”. La voluntat és destacar, més enllà dels actes religiosos que impliquen les celebracions de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, la cultura del territori. “La Setmana Santa és cultura, perquè la cultura engloba molts vessants. És cert, hi ha la cultura religiosa, però també la gastronòmica, la social, la musical, entre altres”, explica el president de la Confraria, Aleix Álvarez.

Arran d’això, l’entitat ha programat una sèrie d’actes culturals durant les setmanes prèvies a la Setmana Santa. El primer serà una conferència sobre La dona jueva en el temps de Jesús, a càrrec de Maria Isabel Miró, doctora en Història de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Aquesta es durà a terme a l’Espai Boule el 20 de març a les 19 hores. El següent serà la presentació oficial del programa d’actes 2025 de l’entitat a la Cambra de Comerç de Reus el 24 de març a les 19 hores. A continuació, el Mercat Central de Reus viurà una demostració culinària de Quaresma a càrrec de Pesca salada Vidal i el Restaurant Pilpil el 27 de març a les 17.30 hores. El 5 d’abril serà el torn del Concert solidari de clau de volta ministrils de la Verònica, en què els beneficis aniran destinats a la Fundació Rosa Maria Vivar, dedicada a la prevenció de l’alzheimer. El concert començarà a les 19 hores al Círcol i l’entrada tindrà un preu simbòlic de 5 euros. I, per acabar, el 8 d’abril hi haurà la conferència Les músiques de Setmana Santa a càrrec del músic Xavier Orriols, al Palau Bofarull a les 19 hores.

Sabíeu què?

Per un altre costat, la Confraria reprendrà el Sabíeu què? Aquesta actuació, que es va fer durant el 70è aniversari de l’entitat a través de les seves xarxes socials, enguany consistirà a penjar panells informatius en els aparadors de diferents comerços de la ciutat. Concretament, serà en aparadors de negocis relacionats amb el tèxtil reusenc, arran del lligam tradicional d’aquest sector amb Santa Verònica. En aquests panells es difondrà informació tant de la Confraria com de la Santa per a tots aquells interessats. A més, des de la confraria destaquen també el paper de la indústria tèxtil en el desenvolupament de la ciutat i el territori i, per aquest motiu, la idea és que aquesta proposta tingui continuïtat en anys vinents.