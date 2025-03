Reus esperarà a la publicació de les bases de la Llei de Barris per acabar de definir el seu projecte

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Amb la discontinuació del projecte pilot Barris amb Futur, l’Ajuntament de Reus té intenció de concórrer a la futura Llei de Barris. Tot i que ja està treballant en un projecte, esperarà a la publicació de la convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya per acabar de concretar què presentarà.

El nou executiu català ha decidit que no continuarà endavant amb el projecte pilot Barris amb Futur, tal com va avançar Diari Més. La iniciativa, promoguda per l’anterior govern, promovia l’impuls de polítiques socials i urbanes per aconseguir unes ciutats més cohesionades.

En concret, estava previst que aterrés als barris Fortuny, de Reus, i de Sant Salvador, de Tarragona. Fonts municipals apunten que no poden precisar que a la Llei de Barris es presenti el mateix projecte atès que encara es desconeix quins requisits demanarà la Generalitat. Està previst que es donin a conèixer en els pròxims mesos.

Així mateix, remarquen que, a diferència del Barris amb Futur, la Llei de Barris sí que preveu finançament per a l’execució de les propostes, de forma que, per obtenir una resolució favorable, caldrà preparar una iniciativa que vagi de bracet amb la filosofia del Govern.

L’objectiu de la nova legislació és millorar les condicions de vida de la població de les àrees amb alta vulnerabilitat social, manca d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals i greus exposicions als efectes de l’emergència climàtica.

Tot plegat, amb la voluntat d’evitar el risc de fractura social i fer front a la crisi ambiental. En el seu marc, es preveu la creació d’un fons econòmic que permetrà obrir convocatòries de subvencions anuals dirigides als ajuntaments que presentin projectes d’intervenció amb actuacions dirigides a assolir transformacions físiques, ecològiques i sociocomunitàries als seus entorns.

Barris amb Futur

La intenció era que el barri Fortuny es beneficiés del Barris amb Futur, promogut pel govern autonòmic republicà. La idea era desenvolupar-hi un projecte d’intervenció sociourbana, que busqués la integració comunitària, la vinculació dels veïns amb l’entorn, el proveïment de recursos i espais de confluència, el suport mutu, l’empoderament de les persones i la millora de les condicions socioeconòmiques. A més, completaria la regeneració de la zona, junt amb la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’alguns immobles i la conversió del carrer d’Astorga en un eix cívic.

El cas de Tarragona

Tot i que encara no es coneixen les bases de la primera convocatòria, l’Ajuntament de Tarragona ha informat que està treballant en la proposta del Pla Integral de la Part Baixa per poder presentar-la, una iniciativa que abasta qüestions urbanístiques, comercials, socials i culturals. Els veïns de Sant Salvador, que anaven a ser beneficiaris del projecte pilot, reclamen no quedar «penjats».