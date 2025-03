Les Botigues al Carrer s’allarguen fins al 12 de març per la pluja

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les Botigues al Carrer s'allarguen fins al 12 de març a causa de les pluges dels darrers dies que han dificultat que l'activitat es desenvolupés a terme amb normalitat. En principi, l'edició d'enguany estava previst que finalitzés ahir dilluns 10 de març, però finalment l'esdeveniment organitzat pel Tomb de Reus s'ha allargat un parell de dies més.

Aquesta iniciativa té com a objectiu servir com a festa final del comerç de la ciutat coincidint amb el final de l’època de rebaixes d’hivern i inici de la nova temporada.

Enguany, un centenar de botigues s’han apuntat, repartides pels carrers de tot el Tomb de Ravals. Un cop més, la majoria dels participants són botigues de roba, però també hi ha d’altres com negocis dedicats a objectes per la llar o joieries. Des dels comerços esperen donar sortida a productes que han quedat en estoc, especialment després d’unes rebaixes d’hivern que han estat «fluixes» per part de molts dels establiments comercials de la capital del Baix Camp.