L’Ajuntament de Reus començarà l’enderrocament del Portal del Carme a finals d’abril

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus enderrocarà el Portal del Carme a finals del mes d’abril. El passat mes d’octubre el pas va ser tallat per risc d’esfondrament de l’edifici en detectar que estava en un avançat estat de deteriorament. Concretament, va ser durant el vol d’un dron de la Guàrdia Urbana per sobre del raval Martí Folguera que es va observar que part de la coberta havia cedit i, d’aquesta manera, esdevenia un perill per als vianants que passaven diàriament per sota del portal que, segons s’explica en el projecte d’enderroc, «podria col·lapsar en qualsevol moment».

La regidora de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, va anunciar a través de xarxes socials que l’enderroc començarà a finals del mes vinent. «El Portal del Carme s’obrirà una altra vegada abans de l’estiu», va afirmar Berasategui, ja que es preveu que les obres tinguin una durada de dos mesos. «Conservem el patrimoni de la nostra ciutat, fem els passos i els carrers més segurs i, també, seguim avançant per la transformació del Barri del Carme», va cloure. L’actuació compta amb un pressupost total de 45.759,95 euros.

El projecte

El projecte preveu enderrocar l’edifici, que ja es va tapiar fa uns anys i es va deixar el pas en planta baixa, mantenint la façana protegida en peu, ja que consta com espai protegit del raval Martí Folguera. A més, la façana se subjectarà amb uns tirants que la graparan a les mitgeres mitjançant bigues metàl·liques collades i fent de contraforts i els balcons en mal estat es repararan.

L’abast de l’actuació engloba el volum que ocupa la planta primera i segona de l’edifici, així com les escales de planta baixa. A les mitgeres, que quedaran vistes, s’arrebossaran amb morter amb aïllament tèrmic incorporat i posterior pintat.

A la façana interior es preveu un arrebossat per evitar despreniments. També es retiraran els punts d’enllumenat públic existents ubicats al pas per als vianants i façana posterior i es reubicaran de nou a la façana lateral. La previsió és que hi hagi un total de 3 punts de llum al carrer interior.

Crítiques veïnals

Des de l’Associació de Veïns l’Harmonia del Carme s’han mostrat indignats davant del fet que s’hagi hagut d’arribar a aquesta situació d’enderroc. «Sempre ens hem queixat al barri de què no s’arreglen les cases velles i que hi ha falta de manteniment. Moltes vegades l’Ajuntament ens diu que no poden fer res perquè són edificis privats, però és que el Pas del Carme és de l’Ajuntament, és la seva responsabilitat i em pregunto per què no s’ha fet cap mena de manteniment», critica contundentment el president de l’entitat, Josep Machado.

El president considera que, si s’haguessin solucionat les goteres i humitats en el seu moment, potser no s’hauria arribat a aquesta situació. A la vegada, Machado adverteix que no serveix de res enderrocar-ho i després «tornar a oblidar-se del manteniment, perquè, quedi el que quedi, si no es manté, tornarà a haver-hi problemes».

Murals

En aquest indret l’associació de veïns va impulsar el passat setembre la creació de tres murals amb l’objectiu de donar a conèixer figures rellevants del barri, a càrrec de l’artista Tom Roy. Dels tres, ja s’ha finalitzat el primer en homenatge a Josep Cases, més conegut com a ‘Pepitu de l’Arena’, qui va ser antic president de l’associació que comerciava amb sorra que portava als constructors. Dins del projecte ja es preveu que aquesta pintura es conservi.