Un any més, la Setmana Santa arriba a Reus, que es vestirà de gala per rebre els millors actes de la celebració cristiana. Ho farà amb un seguit de propostes com la processó del Prendiment el Dimecres Sant o la cantada de Saetes des del balcó de la Casa Navàs, entre altres.

Consulta la programació al complet de la Setmana Santa de Reus d'aquest 2025:

11 de març Dimarts

19:30h- Inauguració de l'exposició i entrega de premis del XIè Concurs de Fotografia de Setmana Santa-Centre Cívic Llevant

12 de març Dimecres

11:30h- Presentació de la Campanya "Aparadors de la Setmana Santa"-Ferreteria Martí

20:00h- Conferència "L'Any Jubilar" a càrrec de Mn. Jaume Angelats i Morató- Parròquia de Sant Francesc

13 de març Dijous

20:15h- Conferència "125 anys del Solemne Viacrucis", presentació de l'opuscle "Quaresma 2025" i del cartell oficial del Viacrucis Centenari de Reus- Parròquia de Sant Joan

16 de març Diumenge

11:00h- Celebració eucarística- Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia

18:00h- Viacrucis Extraordinari amb representació teatral de la Passió- Parròquia de Sant Joan

19 de març Dimecres

19:30h- Eucaristia en record dels confrares difunts- Parròquia de Sant Francesc

20 de març Dijous

20:00h- Acte d'entrega de premis del III Concurs de Fotografia "El Prendiment".- Societat El Círcol

21 de març Divendres

20:00h- Conferència sobre la Fraternitat a càrrec de Mons. Joan Planellas Barnosell- Parròquia de Sant Francesc

22 de març Dissabte

17:15h- Viacrucis Extraordinari pel 75è aniversari de la Benedicció de l'Ecce Homo.- Prioral de Sant Pere

23 de març Diumenge

11:30h- Celebració eucarística i imposició de medalles als nous confrares.- Capella del Pare Manyanet

17:30h- Solemne Viacrucis.- Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia

26 de març Dimecres

19:30h- Conferència "El Crist de Sant Damià".- Parròquia de Sant Bernat Calvó:

28 de març Divendres

19:30h- Conferència "La Pasqua en temps de Jesús"- Centre d'Amics de Reus:

20:30h- Inauguració de l'Exposició "Armats 2025".- Sala La Vintiquatrena

29 de març Dissabte

19:30h- Concert Solidari a favor de la Fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella de Reus.- Prioral de Sant Pere

30 de març Diumenge

11:00h- Celebració eucarística.- Parròquia de Sant Josep Obrer

12:30h- Eucaristia en sufragi dels confrares difunts- Prioral de Sant Pere

2 d'abril Dimecres

20:00h- Presentació de la restauració del Pas dels Paletes.- Capella dels Dolors

3 d'abril Dijous

20:00h- Conferència "La Quaresma a la Catalunya del 2025".- Prioral de Sant Pere:

5 d'abril Dissabte

17:00h- XIVena Trobada de Bandes- Pels carrers del centre de Reus

18:30h- Celebració de l’eucaristia en sufragi dels confrares difunts de la Confraria de Sants Just i Pastor- Prioral de Sant Pere

A continuació- Presentació de la restauració de les Imatges del grup escultòric de l’Ecce Homo , obra de l’escultor Joan Rebull i Torroja i propietat de la Confraria dels Botiguers.

, obra de l’escultor Joan Rebull i Torroja i propietat de la Confraria dels Botiguers. 18:30h- Presentació de l’Opuscle de la Confraria Jesús de l’Amargura i Conferència Quaresmal “El que mai no podem perdre: l’esperança a càrrec de Mn. Fernando Vásquez, Consiliari de la Confraria.- Sala d'Actes de la Parròquia de Crist Rei

20:00 h- Missa en sufragi dels confrares difunts de la Confraria Jesús de l’Amargura- Parròquia de Crist Rei

6 d'abril Diumenge

12:00h- Celebració eucarística.- Parròquia de Sant Bernat Calvó

18:45h- Solemne Viacrucis- Reial Congregació de la Puríssima Sang:

19:00 h.- Solemne Missa- Parròquia de Sant Joan Baptista

19:30 h- Santa Missa en sufragi dels congregants difunts- Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang deN.S.J.

7 d'abril Dilluns

20:00h Presentació del Ciri Pasqual de la Reial Congregació- Galeria d'Art Anquin’s

9 d'abril Dimecres

20:30h- Presentació del XVIIè Opuscle de la Confraria dels Sants Just i Pastor, a càrrec de Tomàs Barberà i Monné, reconegut botiguer reusenc- Sala Làmpada de El Círcol

11 d'abril Divendres dels Dolors

19:30h- Viacrucis- Pels carrers del Barri Montserrat de Reus

20:00h- Tradicional Pregó de la Setmana Santa de Reus 2025- Auditori Higini Anglès, Palau Bofarull

12 d'abril Dissabte

11:30h- Celebració de l’Eucaristia i lliurament del Ciri Pasqual a les Germanetes dels Pobres per part de l’Arxiconfraria Sant Crist de la Creu.

21:00h- Tradicional Baixada de Llances dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, seguit de la Presentació del XXIV Opuscle dels Armats de la Sang a l’interior del temple.- Plaça de la Puríssima Sang

13 d'abril Diumenge de Rams

Durant tot el dia- Exposició pas processional Pere Nega Jesús de la Confraria de Sant Pere Apòstol i el Pas Penitencial a Espatlles de l’Ecce Homo a la Prioral per a la seva veneració i ofrenes florals.

10:30h Benedicció de Rams i posterior Santa Missa de Rams al Temple de la Reial Congregació.- Plaça de la Puríssima Sang:

11:00h- Benedicció dels rams, celebració de l’eucaristia i ofrena del clavell a la imatge del Crist de la segona caiguda.- Parròquia de Sant Josep Obrer:

12:00h- Missa i ofrena del Ciri Pasqual per part de la Confraria de Jesús de l’Amargura.- Parròquia de Crist Rei de Reus

17:30h- Trasllat de la imatge del Sant Crist de la Creu al jardí de les Germanetes dels Pobres per a un Viacrucis

En acabar, retorn de la imatge a la parròquia de Sant Joan Baptista.

19:00h- Solemne missa de la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari amb l’ofrena del Ciri Pasqual i presentació del cartell de la Solemne Processó del Silenci- Parròquia de Sant Francesc d’Assís:

14 d'abril Dilluns Sant

De Dilluns Sant a Divendres Sant- Exposició del Misteri del Davallament de la Creu a la seva seu social de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.

De 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h- Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu- Parròquia de Sant Joan Baptista.

19:30h- Santa Missa de Dilluns Sant i conferència- Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang

15 d'abril Dimarts Sant

De les 9:00h a les 13:00h i de les 16:00h a les 20:00h- Visita i ofrena floral-Parròquia de Sant Bernat Calvó.

De 10:00h a 13:00h i de 16:00h a 20:00h- Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu- Parròquia de Sant Joan Baptista.

20:15h- Solemne Processó de l’Amargura

16 d'abril Dimecres Sant

9:00h - 13:00h i 16:00h - 20:00h-Visita i ofrena floral- Parròquia de Sant Bernat Calvó.

10:00h - 13:00h i 16:00h - 20:00h- Visita i ofrenes florals a la venerada imatge del Sant Crist de la Creu- Parròquia de Sant Joan Baptista.

17:00h - 21:00h- Visita, adoració i ofrenes al Sant Crist de la Sang al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

18:00h - 20:00h: Ofrena del clavell i el cirial- Parròquia de Sant Francesc.

19:00h - 20:30h- Exposició dels passos processionals- Plaça de Sant Pere

20:20h- Lectura de la Sentència de Pilat- Porta principal de la Prioral de Sant Pere.

20:30h- Solemne Processó del Prendiment. - Recorregut: Plaça de Sant Pere, Fossar Vell, Raval de Robuster, Raval de Sant Pere, Plaça de la Sang, Raval del Pallol, Plaça Catalunya, Raval de Santa Anna, Carrer Monterols, Plaça del Mercadal, Carrer Major i Plaça de Sant Pere.

20:30h- Solemne Processó Penitencial- Recorregut: Parròquia de Sant Josep Obrer, Avda. Mas Pellicer, Mas Abelló.

17 d'abril Dijous Sant

Tot el dia- Exposició del Pas Penitencial de l’Ecce Homo -Prioral de Sant Pere.

9:00h - 13:00h- Visita i ofrena floral - Sant Bernat Calvó.

10:00h - 19:00h- Visita i ofrenes florals- Sant Joan Baptista.

10:00h - 22:45h- Visita, adoració i ofrenes- Sant Crist de la Sang.

20:00h- Solemne Missa de la Cena del Senyor al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J.

22:00h- Concentració i recollida d’atxes- Sant Francesc d’Assís.

23:00h- Solemne Processó del Silenci -Recorregut: Carrer Misericòrdia, Raval de Robuster, Fossar Vell, Major, Mercadal, Monterols, Prim, Llovera, Av. Prat de la Riba, finalitzant a Sant Joan Baptista.

18 d'abril Divendres Sant

7:00h- Solemne Viacrucis - Des de Sant Joan Baptista.

8:30h- Solemne Viacrucis- Als barris Fortuny i Juroca.

8:30h- Solemne Viacrucis- Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang.

9:00h- Solemne Viacrucis - Parròquia de Sant Josep Obrer.

10:45h- Exhibició dels Armats - Plaça de la Puríssima Sang.

11:30h- Solemne Processó de l’Agonia- Trasllat del Sant Crist de la Sang a la Prioral de Sant Pere.

12:00h- Solemne Funció de l’Agonia -Prioral de Sant Pere.

14:30h- Solemne Processó de Les Tres Gràcies- Des de la Prioral de Sant Pere.

18:00h- Celebració Litúrgica de la Passió i Mort del Senyor- Prioral de Sant Pere.

20:00h- Solemne Processó del Sant Enterrament -Recorregut: Prioral de Sant Pere, Fossar Vell, Ravals de Robuster, Martí Folguera, Jesús, Plaça de Prim, Raval de Santa Anna, Plaça de Catalunya, Raval del Pallol, Plaça de la Puríssima Sang, finalitzant al Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang.

19 d'abril Dissante Sant

18:30h- Ofrena de flors blanques- Mare de Déu de la Soledat.

19:30h- Vetlla a la Mare de Déu de la Soledat amb cants litúrgics.

20 d'abril Diumenge de Resurrecció

12:30h- Santa Missa de Pasqua i Funció de la Coronació del Senyor -Temple de la Reial Congregació de la Puríssima Sang.

27 d'abril Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat

18:00h- Representació de "La Passió" -Teatre de les Germanetes dels Pobres.

Entrades: 10€. Beneficis destinats a les Germanetes dels Pobres. Acte commemoratiu del 75è aniversari de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus.