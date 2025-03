Desmantellen dos punts de venda de droga i una plantació de marihuana a Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir dijous passat tres homes de 19, 32 i 35 anys per delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. A més, a l’home de 19 anys el van detenir també per receptació i a l’home de 32 anys per receptació i tinença d’armes.

La investigació que ha permès aquestes detencions es va iniciar a principis d’aquest any per delictes contra la salut pública. Concretament, es tenia informació que en dos pisos situats al carrer Martí Napolità de Reus es venia droga al detall.

Es dona el cas que els mossos ja havien portat a terme una investigació l’any 2024 amb aquests dos pisos com a punt d’origen de la venda de substàncies. Aleshores, van detenir set persones i van intervenir substàncies i diners procedents del tràfic de drogues.

La investigació actual mostrava que s’havia reprès l’activitat il·lícita en els dos pisos la qual provocava incidents i queixes veïnals. A més, els mossos van poder vincular els traficants amb una masia situada als afores de Reus.

El passat dijous amb el suport del Grup Especial d’Intervenció (GEI), de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), del Grup de Delinqüència Urbana i la Unitat de Seguretat Ciutadana de Reus, van fer tres entrades simultànies als dos pisos i a la masia.

En els pisos utilitzats pels detinguts com a punts de venda i distribució van trobar prop de 100 g d’haixix, 100 g de marihuana i 400 g de cocaïna. Tot plegat substàncies que tindrien un valor econòmic en el mercat il·legal de prop de 26 mil euros. A la masia van localitzar una plantació de marihuana amb unes 300 plantes i 3 kg de cabdells, tot amb un valor de 94.500 euros.

Els Mossos també van localitzar armilles antibales, armes blanques i una escopeta sostreta, entre d'altres objectes.Mossos d'Esquadra

A banda de les drogues, els mossos van intervenir també diners en efectiu, documentació, un telèfon mòbil sostret i dos matxets en un dels pisos del carrer Martí Napolità de Reus. A la masia, van localitzar una escopeta, una pistola d’aire comprimit, dues armilles antibales i diverses armes blanques.

Un cop assegurades les entrades, els tècnics de l’empresa subministradora de la llum van comprovar que els tres immobles estaven connectats fraudulentament a la xarxa elèctrica i van fer la desconnexió oportuna.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus el passat dissabte.