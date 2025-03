Les Botigues al Carrer omplen Reus tot i la pluja, però el petit comerç segueix preocupat per les rebaixes

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

Tot i l’amenaça de pluja, els establiments comercials del centre de Reus van poder treure al carrer els seus expositors per mostrar diferents productes ahir al matí. En aquesta 49a edició de Les Botigues al Carrer les peces de roba van tornar a ser les protagonistes, però també altres productes com joies o objectes per la llar van estar presents per carrers com Llovera, Monterols o Jesús. Els clients s’aturaven a xafardejar pels estands, atrets pels descomptes anunciats pels grans cartells penjats en els penja-robes i taulells que estaven col·locats davant dels aparadors de les botigues. Mentrestant, els dependents anaven amunt i avall amb un ritme frenètic per intentar atendre a tothom.

No obstant això, pel que sembla aquesta imatge de molt de moviment no es pot traduir al que ha passat durant els primers mesos de l’any, ja que l’època de rebaixes no ha estat gaire positiva pel comerç de proximitat. «La temporada d’hivern va anar bé, però després l’època de rebaixes ha estat bastant dolenta», explica l’Anna, propietària de la botiga DSTIL. «Com que portem des del Black Friday fent rebaixes doncs l’efecte rebaixes ha deixat d’existir, el gener de les rebaixes ha desaparegut», lamenta. Una línia amb la qual coincideix Eduard Cano, de la botiga Cottoni: «Aquest any han estat una mica més fluixes que altres anys, perquè des del petit comerç notem com les grans superfícies avancen les rebaixes i que cada cop hi ha més campanyes com el Black Friday, cosa que no hi ha cap llei que ho reguli». «Abans les rebaixes era una cosa que sortia a les notícies i veiem per la televisió imatges com les cues per entrar al Corte Inglés després de Reis. Com que van eliminar la llei que ho regulava, ara les grans marques fan rebaixes quan volen i això perjudica els comerços petits que segueixen la tradició de rebaixes al gener i febrer», afegeix.

Així i tot, la iniciativa impulsada pel Tomb de Reus de treure els estocs i les rebaixes al carrer sembla que pot donar una petita empenta a aquests negocis que no han tingut un bon inici. «Les Botigues al Carrer ens ajuda a netejar aquells productes que durant la temporada normal no s’han venut tant i, aleshores, fas un descompte més agressiu, però esperem que el temps ens respecti», comenta Cano. Per la seva banda, la propietària de DSTIL coincideix en el fet que aquesta proposta ajuda a atreure més clients durant aquests dies. Fins i tot, a botigues que no són de roba els és beneficiós, tal com explica el gerent de Rovira Joiers, Isaac Rovira: «No som com les botigues de roba, que tenen modes, temporades i unes rebaixes d’hivern molt marcades. Però aquest esdeveniment sí que ens ajuda a treure una mica d’estoc d’alguns productes en concret». Malgrat tot, hi ha qui veu com la mala situació amb les rebaixes també es contagia a aquesta iniciativa. «En aquests últims anys l’època de rebaixes ha estat fluixa, abans tenies cues per pagar i enguany no ha estat el mateix. I amb això de Les Botigues del Carrer veus una mica el mateix, que ja no hi ha tanta gent que ve a veure», apunten des de la botiga de calçats D2.

Tot i que la pluja va respectar durant gairebé tot el matí, abans que toquessin les dues del migdia va caure un xàfec que va obligar les botigues a aixoplugar els guarda-robes a l’interior dels negocis. Malgrat aquest imprevist, la pluja va amainar en arribar la tarda i després de la parada per dinar, les botigues van poder tornar a sortir al carrer un cop més amb els seus expositors. Encara que l’afluència de gent va disminuir durant aquestes hores de la tarda, les botigues del centre de Reus podran continuar oferint els seus productes a peu de carrer avui, demà i el dilluns 10 de març, sempre que el clima ho respecti. Des de l’entitat organitzadora, el Tomb de Reus, van destacar que aquesta iniciativa pretén esdevenir «la gran festa del comerç» de la ciutat i compta amb la participació d’un centenar d’establiments de la capital del Baix Camp.