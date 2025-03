Julio Pardo «trenca» amb Vox i passarà a ser regidor no adscrit

El portaveu de Vox a l’Ajuntament de Reus, Julio Pardo, ha «trencat» amb el partit i ha anunciat que passarà a ser regidor no adscrit. Ho va comunicar hores després que la formació política sol·licités la seva expulsió, en conèixer que el Comitè de Garanties hauria decidit suspendre’l de militància «a conseqüència de les seves reiterades infraccions, tant dels estatuts com del codi ètic del partit», segons va detallar el president provincial de Vox Tarragona, Sergio Macián. «A Vox Tarragona no hi ha feus ni baronies locals: som un partit nacional amb una estructura clara i unes regles que tots hem de respectar», va subratllar.

A través d’un comunicat, Pardo va expressar que ha suportat «un any d’injustes insídies internes, xantatges, amenaces, coaccions i exigències d’abandonar el partit». «Els votants i simpatitzants de Vox a Reus no mereixem una jerarquia que menteix», lamenta. Entre les actituds que denuncia, menciona que se l’hauria «suplantat» del càrrec de portaveu del grup municipal «tant en comunicats com en actes públics», «bloquejat» dels xats oficials i «buscat forçar de manera indirecta la meva sortida». «No es pot militar en un partit que manté els problemes en comptes de solucionar-los, que menysprea qui treballa amb rigor i valentia», assevera.

Pardo considera que Vox «ha mutat els seus principis» i que s’ha «convertit en una caricatura de si mateix, l’enemic del qual són aquelles persones que, dintre del partit, s’atreveixen a ser fidels al manifest fundacional». «Vox no expulsa els immigrants il·legals, expulsa els seus propis militants», critica l’advocat. «Per tot plegat, no vull conviure amb la vilesa i la mentida», afegeix.

Tot i que, en el text, Pardo assegura que «continuarà treballant per millorar Reus» i convida el partit a «no perdre el temps demanant la meva acta de regidor», tant Vox com el regidor restant, Francisco Javier Vaquero, li han requerit que renunciï a ella. «Els veïns de Reus mereixen ser representats; qui no pertanyi a Vox no pot representar-los», va apuntar Vaquero, que compta amb «tot el suport» del comitè provincial.

El passat setembre, es va saber que Pardo havia estat denunciat al Comitè de Garanties del partit acusat de presumptes infraccions dels estatuts i del codi ètic del partit, per motius com desobeir ordres directes de la direcció nacional com canviar de portaveu o cessar un assessor, unes acusacions que l’advocat va qualificar de «tristes». Serà el segon regidor de Vox a Reus que abandona la formació política aquest mandat, després de la desvinculació, el 2023, de José Ruiz.