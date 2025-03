Els ingredients de l’àrea metropolitana: relat, estratègia econòmica i governança robusta

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El Camp de Tarragona s’està preparant per al naixement formal de l’àrea metropolitana. «Tenim el convenciment que volem realment tirar aquest projecte endavant tot i les dificultats que ens estem trobant i ens trobarem», va expressar el coordinador general de la Diputació de Tarragona, Àlex Grau.

Amb una jornada desenvolupada a firaReus Events, es va debatre sobre com la innovació pot esdevenir un motor per a la transformació de les ciutats i fer front als reptes econòmics i socials de les realitats territorials. Miquel Barceló, membre del consell assessor del 22@ Network i un dels principals impulsors del districte tecnològic barceloní, va apuntar que la regió «necessita un projecte transformador que assenti les bases del seu futur econòmic i social, a través de constituir-lo com un sistema innovador territorial».

Per aconseguir-ho, cal potenciar un desenvolupament urbanístic i immobiliari «propi del segle XXI» en què hi hagi interacció i diàleg permanent amb el coneixement i el plantejament econòmic, que ha de transformar-se i fer evolucionar la seva estratègia.

Així mateix, serà necessari fomentar la «integració social», establir «un model de governança» i concretar «al més aviat possible un projecte executiu amb un pla d’acció per als pròxims anys». «Al Camp de Tarragona hi ha potencial d’implantar un sistema innovador territorial. Només falten tres coses: projectes, projectes i projectes», va tancar Barceló.

En aquest context, la presidenta del 22@ Network, Susana Prado, va mencionar que «s’ha de crear un relat» que «ens creiem tots i amb què ens sentim identificats». Això implica que «cadascú ha de tenir el seu protagonisme», però tenint clar que «junts sumem» i «hem d’anar plegats a defensar aquest territori on toqui».

El director executiu d’ACCIÓ, Joan Romero, va afegir que «si tots sabem cap a on anem, no hi haurà cap actor que ho pugui canviar». «Si això ho falquem amb una governança robusta i publicoprivada, encara millor», va rematar. La directora d’EIT Culture & Creativity CLC SouthWest, Àurea Rodríguez, va remarcar que «ens hem d’organitzar» i que s’haurà de demostrar «un lideratge» per donar resposta als reptes del territori.

Per la seva part, la coordinadora del programa Regions del Coneixement a la Catalunya Sud de la Generalitat de Catalunya, Mònica Boquera, va esmentar que «a Tarragona tenim un enorme potencial en coneixement» i «el que falta és veure com som capaços de fer funcionar la quàdruple hèlix —administració pública, indústria, universitat i societat civil—, començar a treballar plegats en la mateixa dinàmica».

Competitivitat

En la jornada, també es va debatre sobre la competitivitat de la indústria. El president d’AEQT, Ignasi Cañagueral, va lamentar que «hem perdut competitivitat respecte d’altres productors globals i estem intentant recuperar-la». No és un «problema de Tarragona, ni de Catalunya, sinó europeu».

«La indústria química a Tarragona no és aliena a aquesta situació i la majoria dels projectes d’avui es basen a ser més competitius en un mercat global on tenim grans reptes com els costos energètics», va apuntar. Al seu torn, el subdirector general de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Carles Segura, va assenyalar que es treballa en àmbits com l’aposta pel ferrocarril o l’electrificació. «Les nuclears no podran tancar pel balanç energètic i l’equilibri de la xarxa», va advertir Barceló.