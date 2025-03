VOX Tarragona ha sol·licitat l'expulsió del regidor de Reus Julio Pardo del Grup Municipal

El partit VOX ha sol·licitat l'expulsió del regidor Julio Pardo del Grup Municipal de Reus, segons ha informat el president provincial de VOX Tarragona, Sergio Macián. Tot i això, segons ha pogut saber el Diari Més, Pardo no ha estat expulsat formalment. El regidor estava denunciat al Comitè de Garanties del partit per suposades infraccions dels estatuts i del codi ètic, unes acusacions que ell mateix ha negat. A hores d'ara, el Comitè de Garanties encara no s'ha pronunciat, però, tanmateix, VOX Tarragona ha decidit pressionar perquè s'aprovi la seva expulsió, així com perquè renunciï a l'acta de regidor.

Macián ha destacat la importància de mantenir l'estructura del partit i ha advertit que no es toleraran actituds individualistes. «A VOX Tarragona no hi ha feus ni baronies locals. Som un partit nacional amb una estructura clara i unes regles que tots hem de respectar», ha afirmat el dirigent provincial.

També ha recalcat que les decisions es prenen des del mateix partit i no per imposicions externes: «No mana Madrid, ni un municipi sobre un altre, manen els afiliats, que han triat una direcció nacional perquè aquest partit camini unit».

Javier Vaquero podria esdevenir el nou portaveu legítim de VOX a Reus

Des del Comitè Provincial de VOX Tarragona han reiterat que l'únic portaveu legítim de la formació a l'Ajuntament de Reus és Javier Vaquero. «Vaquero compta amb tot el nostre suport», ha assegurat Macián, refermant el seu lideratge al consistori.

Vaquero s'ha pronunciat a les xarxes socials on ha afirmat que «Assumeixo amb força i il·lusió aquesta responsabilitat com a portaveu de VOX a Reus.» A més, ha reforçat la idea del partit amb el seu particular missatge a Pardo: «Els veïns de Reus mereixen ser representats; qui no pertany a VOX no ho pot representar. El senyor Pardo ha de renunciar a la seva acta.» ha tancat.

Macián ha insistit que el Comitè Provincial de VOX Tarragona actuarà amb fermesa davant de qualsevol intent de desestabilització interna o externa. «El nostre compromís és amb els ciutadans i els nostres votants, no ens guien influències de tercers», ha conclòs.