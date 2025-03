Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Sarah Dubois assumirà el càrrec de regidora de Junts per Reus en el pròxim ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el divendres 21 de març, en substitució de Montserrat Caelles, que va deixar l’acta per motius professionals fa poques setmanes.

Dubois (Reus, 1972), que anava de número 6 de la candidatura en les eleccions municipals del 2023, és enginyera tècnica en informàtica de sistemes per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Amb més de vint anys d’experiència en el desenvolupament de software, treballa com a analista i coordina equips en diversos projectes del sector tecnològic. En l’àmbit associatiu, ha format part de l’equip tècnic de Casa de la República i és membre de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La nova regidora ha expressat el seu compromís amb la ciutat en aquesta nova etapa. «És un honor servir els reusencs des de l’Ajuntament, amb els companys de Junts per Reus i poder treballar per millorar la nostra ciutat. Aportaré la meva experiència en el sector de les noves tecnologies (TIC) per contribuir a fer de Reus una ciutat més innovadora i eficient, i òbviament també aportaré el meu compromís amb Catalunya», ha assegurat en un comunicat.

Per la seva banda, la portaveu del grup municipal, Teresa Pallarès, ha volgut destacar la trajectòria professional i la implicació de Dubois. En aquest sentit, ha afirmat que és una persona «preparada i compromesa amb Reus». «La seva experiència en l’àmbit tecnològic i la seva capacitat de gestió seran un gran actiu per al nostre grup municipal i per a la ciutat. Estem convençuts que farà una gran tasca com a regidora», ha assenyalat.

Pallarès i Dubois han mantingut aquest matí una primera reunió de treball per repassar l’activitat del grup municipal i definir les línies de treball de la nova regidora.