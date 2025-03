Reus esdevé la capital del ‘tardeo’ de la demarcació, una proposta d’oci a l’alça

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El tardeo, o vespreig com sembla que l’haurem de començar a anomenar en català, és una moda que en els darrers anys s’ha estès arreu de l’Estat. El tardeo consisteix a anar de festa o a fer un beure per la tarda i s’ha fet popular en indrets com Madrid, Barcelona o Saragossa.

Davant d’aquesta creixent demanda, negocis dedicats a l’oci, com el Jardí de la Casa Rull o la Fàbrica, no han volgut quedar-se enrere i s’han sumat a aquesta onada que, com se sol dir, és una moda que torna. «Quan érem joves sí que existia i es feia, però ja en els darrers temps és una cosa que s’havia perdut», apunta Josep Maria Valdepeñas, propietari de Cal Corbates, un dels diversos locals que organitza sessions de tardeo.

«Aquí a Reus i a la província no es feia a enlloc. Aleshores, el 18 de març de l’any passat des de Cal Corbates vam fer la primera prova», explica Valdepeñas. Tot i que admet que els inicis van ser complicats, a poc a poc cada vegada més gent s’ha anat apuntant a aquesta proposta. «Amb la pandèmia van canviar molt les coses, la filosofia d’anar pel centre a ballar, fer unes copes i sopar», explica Francesc Torres, DJ que ha actuat en tardeos de locals com Cal Corbates.

Torres assegura que aquesta nova activitat, a la qual cada vegada s’apunta més gent, és intergeneracional: «Posem música dels anys setanta, vuitanta o noranta, una mica segons el que el local vol. I clar, de vegades els fills acompanyen els pares, que estan eufòrics en tornar a escoltar cançons de la seva època, i ho gaudeixen també. És molt especial».

Per la seva banda, un altre local que també s’ha apuntat a organitzar tardeos és la discoteca Soldenit. Un dels gerents del local, Pep Cuerba, assegura que aquesta era una línia que ja tenien al cap quan van reobrir Soldenit. «Ja es començava a posar de moda en les grans ciutats en aquell moment i Reus és una gran ciutat, però encara no estava instaurada aquesta manera de pensar dels tardeos», comenta Cuerba.

El gerent valora que en els darrers anys aquesta proposta ha crescut a la capital del Baix Camp i el que fa és oferir noves oportunitats d’oci a aquell públic que «de normal no surt de nit»: «Els tardeos són per aquells que l’endemà s’han d’aixecar d’hora i ja no estan per sortir de festa fins ben tard. Poden sortir a la tarda, després si volen anar a sopar i a les 11 ser ja al llit com un marquès». No obstant això, Cuerba adverteix que aquest producte s’ha «d’evitar cremar».

I la restauració?

A més, aquest producte no tan sols ha suposat una nova oportunitat pels locals d’oci, sinó també per la restauració de la ciutat. «La gent ara pot aprofitar un dissabte i, fins i tot, un diumenge», apunta el propietari del Restaurant Cal Gallisà, Sergi Llambrich.

«Reus és capital de comarca i ve molta gent a comprar o fer un tomb. Aleshores, els visitants van a dinar i després van al tardeo o del tardeo van a sopar», detalla Llambrich. En opinió del propietari del Restaurant Cal Gallisà, el sector de l’oci i la restauració de Reus gaudeix de bona salut i aquesta nova sinergia és una mostra.