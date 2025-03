Julio Pardo, exregidor de Vox a Reus: «Vox no expulsa els immigrants il·legals, expulsa els seus propis militants»

Després de la seva sortida del Grup Municipal de Vox a Reus, Julio Pardo ha emès un contundent comunicat on carrega durament contra la direcció del partit i denuncia pràctiques internes que considera irregulars i repressives. Pardo assegura que ha estat objecte de «xantatges, amenaces, coaccions i exigències» per part del Comitè Executiu Provincial (CEP) de Tarragona durant més d'un any, amb l'objectiu que abandonés la formació. «Vox no ha aconseguit doblegar-me, així que ha hagut d'expulsar-me», afirma.

En el seu comunicat, Pardo recorda que va patir una agressió en una carpa informativa de Vox a Reus, fet pel qual va interposar una denúncia i va guanyar el cas als tribunals. Segons ell, el partit no li va donar suport en cap moment i fins i tot es va desentendre de l'assumpte fins que la sentència va ser favorable, moment en què «no van dubtar a posar-se la medalla».

També denuncia que, durant les eleccions autonòmiques, va ser cessat com a responsable jurídic del CEP de Tarragona per haver advertit sobre pràctiques electorals irregulars. «Quan la Junta Electoral els va sancionar, van preferir fer un espectacle de victimisme en lloc d'assumir la seva negligència», sosté.

Pardo critica també la campanya "Garriga Airlines" sobre l'expulsió d'immigrants il·legals, assegurant que era «enganyosa» perquè la Generalitat no té competències en aquesta matèria. Així mateix, acusa el partit de marginar-lo progressivament, substituint-lo com a portaveu sense notificació i bloquejant-lo dels canals de comunicació oficials.

L'exregidor denuncia l'existència de perfils falsos a xarxes socials impulsats per membres de Vox per «insultar, calumniar i assetjar càrrecs i simpatitzants del partit». També posa en dubte la transparència econòmica de la formació i insinua que es podrien estar donant sobresous i col·locacions a dit.

«Vox havia de ser un partit diferent, valent, però ha acabat convertint-se en una caricatura de si mateix, on es premia la mediocritat i es persegueix els qui defensen els principis fundacionals», sentencia Pardo.

Seguirà com a regidor no adscrit

Pardo ha confirmat que continuarà com a regidor no adscrit a l'Ajuntament de Reus i que no té intenció de renunciar a la seva acta. «La meva acta no és de Vox, és dels ciutadans de Reus que me la van atorgar, i a ells em dec», afirma, tot advertint la direcció del partit que no perdin el temps demanant la seva dimissió.

Finalment, Pardo agraeix el suport rebut per part de militants i simpatitzants, tant dins com fora del partit, i cita el Cantar de Mío Cid per referir-se a la situació de molts membres de Vox: «Dios, qué buen vasallo si tuviera buen señor». Conclou reafirmant el seu compromís amb la llibertat i la defensa dels ciutadans de Reus.