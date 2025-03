Pola Hemaia, xef al capdavant del restaurant L’Alkimista, a Reus, ha estat seleccionat per participar en la primera semifinal de la X edició del prestigiós concurs Cocinero del Año, que se celebrarà el proper 3 d’abril a A Coruña. Aquest certamen biennal, un dels més destacats al calendari gastronòmic espanyol, posa a prova la destresa i creativitat culinària dels millors xefs del país.

Hemaia, nascut a Egipte i establert a Lleida des de la seva adolescència, ha aconseguit posicionar-se com un dels grans referents gastronòmics de la regió amb el seu projecte L’Alkimista, recomanat tant per la Guia Michelin com per la Guia Repsol. En aquest restaurant, Pola fusiona la cuina mediterrània amb influències internacionals, creant una proposta única de gastronomia viatgera que destaca pel seu mestissatge i l’ús de productes nacionals de qualitat.

El certamen, que va començar el 2004, compta amb una rigorosa selecció de participants. En aquesta primera semifinal, juntament amb Pola Hemaia, competiran uns altres cinc xefs de gran renom: Carlos Beltrán (Montsant, Xàtiva), Guillermo Collado (Fresco Marina, Sotogrande), Mathew Lee (Grupo Madi, Mijas), Jorge Lengua (La Suculenta, Benicàssim) i Taigoro Suzuki (I+T Salamanca, Salamanca). D’aquests sis cuiners, tres es classificaran per a la Gran Final que tindrà lloc el març de 2026 en el marc de la fira Alimentaria-Hostelco a Barcelona.

A més, la semifinal comptarà amb un jurat de renom compost per xefs distingits amb estrelles Michelin, com Joaquín Baeza, Sergio Bastard, Iván Domínguez, i Raúl Resino, entre d’altres. Aquests experts seran els encarregats d’avaluar els plats i decidir els finalistes.

El Concurs Cocinero del Año és conegut per haver llançat les carreres de més de 70 xefs que han assolit la distinció d’estrella Michelin, com Jordi Cruz, el primer guanyador del certamen el 2006. L’última edició va ser guanyada per Toño Rodríguez, que va rebre la seua primera estrella Michelin el novembre de 2024.

La X edició del Cocinero del Año, juntament amb la VI edició del Concurs Cambrer de l’Any, tindrà lloc a A Coruña i Alacant el 2025, i culminarà a la Gran Final el 2026. Ambdues competicions són fonamentals per destacar el talent a la cuina i a la sala, avalades per grans col·laboradors del sector gastronòmic.