Berta Cabré: «Volem consolidar el TurisMarket i que sigui una referència pel professional, però també per la societat»

El fet que organitzeu una segona edició del TurisMarket significa que la primera va anar bé, no?

«La valoració de l’any passat és molt positiva. En ser la primera no sabíem com sortiria i els expositors ens ho preguntaven, que si la idea era fer-ho cada any o de manera bianual i vam pensar que ja ho decidiríem en acabar la fira. I no va caldre, perquè en veure com de bé funcionava des d’un inici ja vam decidir que ho havíem de fer anualment i la valoració d’expositors i assistents ho va corroborar».

Quins van ser els aspectes més positius d’aquella primera experiència?

«Hi ha dues coses a destacar. Per un costat, la qualitat de l’assistent, que era professional i no d’àmbit general. Eren persones d’interès que van permetre tancar molts negocis o establir nous contactes. Per l’altre costat, teníem expositors amb un gran volum de clients, però que potser aquests només havien tingut contacte amb un comercial. Aleshores, va ser una oportunitat perquè els visitants coneguessin les empreses amb més profunditat i humanitzar molt més les relacions».

Tot i ser una fira amb un públic molt concret, vau assolir els 5.000 visitants. Què et sembla?

«És una xifra molt bona i que, veient que enguany la fira serà més gran, esperem que creixi. Hem de pensar que la indústria turística representa un 26% del PIB de la província i de manera indirecta estaríem parlant d’entre un 40 i un 50%. Aleshores, hi ha molts professionals que es dediquen a aquesta activitat».

Per què a Reus?

«Quan ens vam plantejar fer la fira una de les primeres coses que vam fer va ser buscar un lloc. En aquest sentit, firaReus ens ho va posar molt fàcil des del primer moment i els va encantar la idea. Són grans professionals dedicats a esdeveniments i l’espai és idoni. A més, vam poder fer una fira molt més oberta, allunyada de la idea de la fira més tradicional. I també, Reus és una ciutat molt important, molt ben ubicada i de fàcil accés. Tot positiu».

Quin és l’objectiu per aquesta segona edició?

«El que volem és consolidar l’esdeveniment i que de veritat sigui una referència pel professional, però també per la societat. Volem que la societat vegi que la indústria turística de casa nostra és moderna, en constant transformació, innovadora, que vetlla per la qualitat, la sostenibilitat i els productes de quilòmetre zero. A més, augmentem en espai, els estands gairebé es doblen. Això és a causa que hi haurà més empreses que seran presents, però també perquè empreses que repeteixen han volgut ampliar i en comptes de tenir un estand en tindran dos. Tot plegat oferirà una major diversitat de productes de sectors molt diferents com la decoració, el mobiliari o la tecnologia».

I repetiu col·laboració amb la URV, per tant, la valoració també és bona en aquest sentit?

«Molt bona. És una fira pensada en el professional i, per aquest motiu, també és molt important el futur professional. Serà molt positiu per tots aquells estudiants de Turisme o Geografia de la URV que tinguin l’oportunitat de venir, conèixer tot el que es mou en el sector i, en certa manera, fugir una mica del vessant acadèmic al qual estan acostumats i acostar-se més al vessant empresarial».

I pels nous professionals imagino que serà molt important la Jornada Treballa al Turisme s’aprofitarà i es desenvoluparà l’últim dia de la fira, oi?

«Si, perquè permetrà connectar el professional present i el futur, perquè persones que mai han treballat en el turisme i ara volen pel motiu que sigui, per canviar d’aires, perquè són joves i volen apostar per aquest camí, puguin relacionar-se amb les empreses del sector, fer una mini entrevista i tenir un primer contacte. Ja després les empreses seguiran els seus procediments interns. És un esdeveniment que durarà gairebé tot aquell dia i que la Federació organitza de manera conjunta amb la Cambra de Comerç de Reus. L’any passat van passar per la jornada més de 1500 persones, que és una bona xifra, i esperem que enguany es repeteixi».