Un autobús sense passatgers ha patit un incendi a primera hora del matí a Reus. Per sort, en aquell moment, a l'avinguda Montblanc per on circulava, hi havia poc trànsit. Els fets han passat a les 06.21 hores a l'alçada del número 137.

El conductor del vehicle ha intentat apagar les flames que sortien de la part del darrere del bus amb un extintor. Quan han arribat els Bombers ha continuat amb les tasques d'extinció i després han remullat la zona del motor.

El foc ha afectat l'habitacle i part de la cabina, però no ha cremat completament. Cap persona ha resulta ferida. Els Bombers expliquen que el bus ha patit una fuita de gasoil i aquesta ha estat la causant del foc. A les 06.52 hores han donat per extingit el foc i les dues dotacions de bombers han tornat al parc.