Aigües de Reus executa obres a la depuradora per valor de 556.418 €

Aigües de Reus va executar, al llarg del 2024, obres per valor de 556.418 euros per a la millora dels processos de tractament i eficiència energètica a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Fins al 2026, aquestes inversions s’elevaran fins als 1,6 milions d’euros, amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El 2024, es va dur a terme la millora del subministrament d’energia elèctrica de l’EDAR, del sistema de filtració dels fans i la primera fase del projecte corresponent a la planta de cogeneració, que va consistir en la reposició de diversos elements de la central per augmentar la producció elèctrica. Finalment, es va completar part de les actuacions de reparació integral del digestor secundari per tal d’augmentar l’aïllament i la producció de biogàs.

Per al 2025, la xifra d’inversió prevista està entorn dels 500.000 euros, que corresponen a l’atribució de fons feta per l’ACA. Entre els treballs previstos, hi ha la finalització de la reparació del digestor secundari i la segona fase de millora de la planta de cogeneració, amb la substitució del motor de gas natural que està actualment fora de servei per un de nou que funcionarà amb biogàs. També s’executaran intervencions relacionades amb l’eficiència energètica, com la realització d’un estudi per implantar un sistema de codigestió que permeti produir més biogàs i la reposició d’una de les calderes, amb l’objectiu de fer la instal·lació més autosuficient energèticament.

Totes aquestes intervencions tenen com a finalitat la millora de l’EDAR. «L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i tot el sistema de sanejament requereix un important manteniment, així com una renovació i millora continuada», explica el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. «És en aquest sentit que, obtenir el finançament necessari per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, és un fet transcendental», afegeix.

Altres inversions de l’ACA

Aquesta, però, no és l’única inversió que l’ACA té previst finançar a Reus els pròxims anys. Dins del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, s’ha programat per al 2026 l’execució del projecte de millora del tractament biològic de l’EDAR, amb un pressupost de 2.230.500 euros. En paral·lel, l’ACA ha adjudicat la redacció del projecte per a la construcció d’una Estació Regeneradora d’Aigua a la depuradora, que ha d’estar capacitada per al tractament d’un cabal de 20.000 m3/dia, amb possibilitat d’ampliar-se en un futur. A més, el projecte preveu la construcció d’una conducció fins a una bassa per emmagatzemar l’aigua regenerada.