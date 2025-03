El Rei Carnestoltes de Reus s’acomiada per «l’impacte d’una Ganxeta descontrolada»

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La desolació era palpable a la plaça del Castell. Sa Majestat el Rei Carnestoltes ha finat «víctima de l'impacte d'una Ganxeta descontrolada» que circulava pel carrer de Llovera i que no va poder ser aturada, causant el moment que ningú espera. Les plorones, banyades en un riu de llàgrimes, no podien fer-se a la idea que era el moment de dir l'últim adeu i, tocades les 20 hores, amb un blanc corser al capdavant, que destacà per la seva sorprenent docilitat, el Carro de Morts traslladà les despulles cap a la plaça del Mercadal.

Desenes de reusencs s'havien reunit al voltant del cercle central per acomiadar-se del Rei Carnestoltes, però res ni ningú va evitar que els Diables irrompessin i robessin el Braç Incorrupte. Abans de marxar definitivament de la ciutat, es va sentir el testament de Sa Majestat: l'alcaldessa, el Ball de Mascarots, o el Carnaval en si van ser les últimes víctimes d'aquest botxí.