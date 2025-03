Desarticulen a Reus un grup criminal especialitzat en robatoris a empreses de metall

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Reus van detenir el passat 27 de febrer a l’Hospitalet de Llobregat sis homes d’entre 19 i 40 anys, com a presumptes autors de tres robatoris amb força i pertinença a grup criminal.

La investigació es va iniciar arran de dos robatoris amb força i un furt comesos entre els dies 15 de gener i 6 de febrer d’aquest any al Baix Camp, en concret als municipis de Riudoms, Reus i la Selva del Camp.

En el primer dels fets, el passat 15 de gener pels volts de les 17.00 hores, els lladres van accedir en el magatzem d’una finca ubicada a la carretera TV-3141, a Riudoms. Van fugir del lloc després de sostraure material d’obra.

El segon cas va tenir lloc al voltant de les 19.50 hores del dia 2 de febrer, quan uns desconeguts van inutilitzar el sistema d’alarma d’una nau industrial ubicada a la partida del Roquís de Reus. A continuació van aconseguir accedir a l’interior fent un butró en una paret i van forçar la tanca perimetral per poder entrar un vehicle amb el qual es van endur fins deu tones de peces metàl·liques valorades en 267.000 euros.

Finalment, el passat 6 de febrer a les 18 hores, els lladres es van endur amb una furgoneta uns 300 quilos de ferralla per valor de 500 euros, d’una empresa del polígon industrial de la Selva del Camp.

La investigació i el recull d’evidències on van cometre els robatoris, va constatar que els investigats actuaven de forma coordinada utilitzant diversos vehicles per moure’s pel territori.

També es va determinar que l’interès en el coure, l’alumini, i altres metalls eren el denominador comú en tots els casos. En concret, es tractava de diverses persones que s’hi dedicaven exclusivament per poder vendre aquest material a ferrovelleries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona o coneguts de confiança dedicats al comerç il·legal d’aquest sector.

El grup presentava una elevada mobilitat territorial, per la qual cosa durant el temps que ha durat la investigació, s’ha comptat amb informació i identificacions fetes per patrulles o efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). També ha estat essencial la col·laboració d’agents de guàrdia urbana i policies locals de diversos municipis del Barcelonès on es van interceptar alguns dels membres quan traslladaven ferralla sostreta o intentaven cometre furts o robatoris.

La investigació continua oberta amb la previsió de detenir altres persones implicades directament amb aquest grup.

Els sis homes detinguts simultàniament el passat 27 de febrer a l’Hospitalet de Llobregat, acumulen fins a vint-i-cinc antecedents policials. Tots ells van passar aquest dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’aquest municipi del Barcelonès.