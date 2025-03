La Cambra de Reus impulsa una oficina per acompanyar les empreses a completar la transició energètica

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Un dels projectes estrella de la Cambra de Comerç de Reus per al 2025 serà l’impuls de l’Oficina Empresarial de Transició Energètica (OETE). Permetrà donar «més múscul i més visibilitat» a la feina que desenvolupa la corporació en el sector de l’energia i la consultoria i, alhora, «permeabilitzar-ho al territori», en paraules del secretari general i director de la Cambra, Jaume Llosas.

La seva missió serà acompanyar el teixit econòmic i productiu en quatre verticals principals: la generació i emmagatzematge d’energia a través de fonts renovables, la mobilitat elèctrica, l’eficiència energètica en els diferents processos i les comunitats energètiques.

L’ens va concórrer a la convocatòria de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per comptar amb una OETE per intensificar la seva activitat i eixamplar-la al seu àmbit d’actuació —Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta—. Amb la resolució favorable definitiva, ampliarà la seva tasca en el sector al llarg del 2025 i el 2026. A més, actuarà com a back office de les companyies de l’Alt Camp.

La tècnica de transició energètica, Ivette Moriën, detalla que, en un primer moment, la Cambra donarà un cop de mà a detectar «quins canvis poden fer les empreses» per ser més eficients energèticament. A partir dels resultats, o si la companyia té una inquietud o un projecte concret, s’oferirà una orientació de caràcter tècnic —fins i tot, per fer un doble check a un plantejament— i s’ajudarà a buscar i tramitar finançament per dur a terme la iniciativa, bé sigui via línies de subvenció o institucions bancàries.

També actuarà com a «punt d’unió» entre qui té la necessitat de descarbonització i qui pugui executar els treballs, pensant primerament en «empreses del territori per arribar a tenir una economia més aviat circular».

Llosas comenta que és «molt important» que les empreses s’impliquin en la transició energètica i adoptin mesures per recórrer aquest camí per, «diversificar-se respecte de les fonts de consum energètic i minimitzar riscos». «En el moment que pugui haver-hi tensió, ja estaries preparat per no patir tant», assenyala.

D’altra banda, s’estan introduint directives europees dirigides a la sostenibilitat que poden acabar tenint implicacions no només en les grans empreses, sinó també a la resta de la cadena de producció. «Ara tenim una oportunitat que ve acompanyada perquè hi ha gent al territori especialitzada que et pot donar suport i hi ha recursos i finançament; tot això pot ajudar a implantar aquests projectes», conclou.