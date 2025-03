Tornen les Botigues al Carrer de Reus per tancar la campanya Hivern 2025

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un centenar d'establiments dels sectors del comerç, bellesa i serveis de Reus posaran punt final a les rebaixes d'hivern amb una nova edició de Les Botigues al Carrer a Reus els dies 6, 7, 8 i 10 de març. Es tracta d'una campanya comercial organitzada per El Tomb de Reus amb el suport de l'Agència Reus Promoció.

La 49a edició de Les Botigues al Carrer són una de les iniciatives comercials més consolidades a la ciutat, que es venen realitzant en dues ocasions durant l’any: al final de les rebaixes d'hivern i d'estiu.

Durant aquests dies, els establiments participants ompliran els carrers de l'espai d'El Tomb de la ciutat amb les seves parades, taules i penja-robes plens de grans oportunitats en moda, complements, accessoris, productes de bellesa, decoració, objectes per la llar, entre altres.

L’organització destaca el fet que el comerç és un dels principals actius de la ciutat i que Les Botigues al Carrer es converteixen cada edició en la gran festa del comerç i motiven als visitants i a la mateixa ciutadania a descobrir grans oportunitats comercials, gaudint al mateix temps d’una amplia oferta d’oci, gastronomia i cultura.

El dinamisme, les oportunitats i el saber fer dels comerciants caracteritza aquesta acció , i és la raó per la qual, la ciutat pot viure d'aquesta gran festa del comerç any rere any, per acomiadar-se de les rebaixes i al mateix temps, per donar la benvinguda a les propostes de la nova temporada.